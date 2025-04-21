Губернатор Текслер назначил двух чиновников челябинского правительства

Динара Мухомедьярова и Александра Митенкова стали заместителями начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Такое решение принял глава региона Алексей Текслер.
«Назначить Мухомедьярову Динару Каюмовну первым заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Назначить Митенкову Александру Валерьевну заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документов (есть в распоряжении URA.RU.
Митенкова ранее руководила отделом государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий в минэкологии региона. Мухомедьярова работала в управлении координации развития туризма, когда оно входило в аппарат областного правительства.
В рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов, эта структуру ликвидировали и создали самостоятельное Главное управление. Его возглавила Анастасия Понькина.
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