Губернатор Текслер назначил двух чиновников челябинского правительства

Митенкова и Мухомедьярова стали замами главы челябинского управления туризма
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Губернатор Алексей Текслер продолжает заполнять посты в челябинском правительстве
Губернатор Алексей Текслер продолжает заполнять посты в челябинском правительстве Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Динара Мухомедьярова и Александра Митенкова стали заместителями начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Такое решение принял глава региона Алексей Текслер.

«Назначить Мухомедьярову Динару Каюмовну первым заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Назначить Митенкову Александру Валерьевну заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документов (есть в распоряжении URA.RU.

Митенкова ранее руководила отделом государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий в минэкологии региона. Мухомедьярова работала в управлении координации развития туризма, когда оно входило в аппарат областного правительства.

В рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов, эта структуру ликвидировали и создали самостоятельное Главное управление. Его возглавила Анастасия Понькина.

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Динара Мухомедьярова и Александра Митенкова стали заместителями начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Такое решение принял глава региона Алексей Текслер. «Назначить Мухомедьярову Динару Каюмовну первым заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Назначить Митенкову Александру Валерьевну заместителем начальника Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документов (есть в распоряжении URA.RU. Митенкова ранее руководила отделом государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий в минэкологии региона. Мухомедьярова работала в управлении координации развития туризма, когда оно входило в аппарат областного правительства. В рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов, эта структуру ликвидировали и создали самостоятельное Главное управление. Его возглавила Анастасия Понькина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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