Бушевавший сутки шторм повредил дома в райцентре ЯНАО

В Шурышкарском районе ЯНАО сильный ветер оборвал обшивку с фасадов домов. Стихия бушевала больше суток, сейчас коммунальные службы восстанавливают повреждения, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Из-за сильного ветра частично пострадала обшивка двух жилых домов по улице Уральская. Специалисты работают над восстановлением», — сообщает администрация района 21 апреля в официальном telegram-канале.
Шурышкарский район столкнулся со штормовым ветром до 30 метров в секунду. Удалось избежать серьезных проблем с энергоснабжением, и электричество подавалось без перебоев. Однако ветром были повреждены части обшивки двух жилых домов на улице Уральская, где уже ведутся восстановительные работы.
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