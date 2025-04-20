20 апреля 2025
19 апреля 2025

Бушевавший сутки шторм повредил дома в райцентре ЯНАО

В Шурышкарском районе ЯНАО шторм повредил фасады домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Более суток бушевал ветер в Шурышкарском районе
Более суток бушевал ветер в Шурышкарском районе Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО сильный ветер оборвал обшивку с фасадов домов. Стихия бушевала больше суток, сейчас коммунальные службы восстанавливают повреждения, сообщили в пресс-службе районной администрации.  

«Из-за сильного ветра частично пострадала обшивка двух жилых домов по улице Уральская. Специалисты работают над восстановлением», — сообщает администрация района 21 апреля в официальном telegram-канале.

Шурышкарский район столкнулся со штормовым ветром до 30 метров в секунду. Удалось избежать серьезных проблем с энергоснабжением, и электричество подавалось без перебоев. Однако ветром были повреждены части обшивки двух жилых домов на улице Уральская, где уже ведутся восстановительные работы. 

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В Шурышкарском районе ЯНАО сильный ветер оборвал обшивку с фасадов домов. Стихия бушевала больше суток, сейчас коммунальные службы восстанавливают повреждения, сообщили в пресс-службе районной администрации.   «Из-за сильного ветра частично пострадала обшивка двух жилых домов по улице Уральская. Специалисты работают над восстановлением», — сообщает администрация района 21 апреля в официальном telegram-канале. Шурышкарский район столкнулся со штормовым ветром до 30 метров в секунду. Удалось избежать серьезных проблем с энергоснабжением, и электричество подавалось без перебоев. Однако ветром были повреждены части обшивки двух жилых домов на улице Уральская, где уже ведутся восстановительные работы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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