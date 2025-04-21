Из-за чего екатеринбургский фотограф впала в кому в Таиланде

Причиной комы фотографа из Екатеринбурга Дарьи Толстухиной, по предварительным данным, стали две остановки сердца. Об этом URA.RU сообщила ее подруга Анна Комендантова.
«У Даши были две остановки сердца. Из-за того, что сердце не билось 40 минут, и кровь не циркулировала, возникла инфекция», — объяснила Анна. Именно это стечение обстоятельств, предположительно, и стало причиной возникновения комы. Комендантова подчеркнула, что более точный ответ даст заключение врачей. На данный момент оно не готово.
Дарья впала в глубокую кому во время отдыха в Таиланде. В ближайшее время ей планируют провести тест, который покажет, сохранил ли головной мозг свои функции. После этого должен окончательно решиться вопрос о ее транспортировке в РФ.
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