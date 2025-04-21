Из-за чего екатеринбургский фотограф впала в кому в Таиланде

Екатеринбургская туристка Толстухина перенесла в Таиланде две остановки сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Здоровье, сердце. Создано в Midjourney, сердце, здоровье, врач, кардиолог
У девушки дважды останавливалось сердце, но сейчас оно бьется, и есть шансы вернуться к обычной жизни Фото:

Причиной комы фотографа из Екатеринбурга Дарьи Толстухиной, по предварительным данным, стали две остановки сердца. Об этом URA.RU сообщила ее подруга Анна Комендантова.

«У Даши были две остановки сердца. Из-за того, что сердце не билось 40 минут, и кровь не циркулировала, возникла инфекция», — объяснила Анна. Именно это стечение обстоятельств, предположительно, и стало причиной возникновения комы. Комендантова подчеркнула, что более точный ответ даст заключение врачей. На данный момент оно не готово.

Дарья впала в глубокую кому во время отдыха в Таиланде. В ближайшее время ей планируют провести тест, который покажет, сохранил ли головной мозг свои функции. После этого должен окончательно решиться вопрос о ее транспортировке в РФ.

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Причиной комы фотографа из Екатеринбурга Дарьи Толстухиной, по предварительным данным, стали две остановки сердца. Об этом URA.RU сообщила ее подруга Анна Комендантова. «У Даши были две остановки сердца. Из-за того, что сердце не билось 40 минут, и кровь не циркулировала, возникла инфекция», — объяснила Анна. Именно это стечение обстоятельств, предположительно, и стало причиной возникновения комы. Комендантова подчеркнула, что более точный ответ даст заключение врачей. На данный момент оно не готово. Дарья впала в глубокую кому во время отдыха в Таиланде. В ближайшее время ей планируют провести тест, который покажет, сохранил ли головной мозг свои функции. После этого должен окончательно решиться вопрос о ее транспортировке в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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