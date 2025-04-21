Из-за чего екатеринбургский фотограф впала в кому в Таиланде

Екатеринбургская туристка Толстухина перенесла в Таиланде две остановки сердца

21 апреля 2025 в 13:57 Размер текста - 17 +

У девушки дважды останавливалось сердце, но сейчас оно бьется, и есть шансы вернуться к обычной жизни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Причиной комы фотографа из Екатеринбурга Дарьи Толстухиной, по предварительным данным, стали две остановки сердца. Об этом URA.RU сообщила ее подруга Анна Комендантова. «У Даши были две остановки сердца. Из-за того, что сердце не билось 40 минут, и кровь не циркулировала, возникла инфекция», — объяснила Анна. Именно это стечение обстоятельств, предположительно, и стало причиной возникновения комы. Комендантова подчеркнула, что более точный ответ даст заключение врачей. На данный момент оно не готово. Дарья впала в глубокую кому во время отдыха в Таиланде. В ближайшее время ей планируют провести тест, который покажет, сохранил ли головной мозг свои функции. После этого должен окончательно решиться вопрос о ее транспортировке в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной комы фотографа из Екатеринбурга Дарьи Толстухиной, по предварительным данным, стали две остановки сердца. Об этом URA.RU сообщила ее подруга Анна Комендантова. «У Даши были две остановки сердца. Из-за того, что сердце не билось 40 минут, и кровь не циркулировала, возникла инфекция», — объяснила Анна. Именно это стечение обстоятельств, предположительно, и стало причиной возникновения комы. Комендантова подчеркнула, что более точный ответ даст заключение врачей. На данный момент оно не готово. Дарья впала в глубокую кому во время отдыха в Таиланде. В ближайшее время ей планируют провести тест, который покажет, сохранил ли головной мозг свои функции. После этого должен окончательно решиться вопрос о ее транспортировке в РФ.