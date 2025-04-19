«На шаг ближе к миру»: как в России отреагировали на пасхальное перемирие с Украиной

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля по гуманитарным соображениям в связи с Пасхой. Как в России отреагировали на пасхальное перемирие — подробнее в материале URA.RU.
Медиатехнолог Рамиль Харисов
Перемирие объявлено односторонне, что вызывает сомнения в готовности Киева его соблюдать из-за возможных провокаций с беспилотниками, заявил медиатехнолог Равиль Харисов.
«Это сделано в одностороннем порядке. Ждем ответ Зеленского, который, к сожалению, если и согласится, то „неопознанные“ БПЛА продолжат летать», — написал Харисов у себя в telegram-канале.
Он добавил, что только взаимное прекращение огня станет реальным прогрессом, расценив текущую инициативу как жест доброй воли при вероятной поддержке США.
Военный волонтер Алексей Живов
Волонтер и блогер Живов заявил, что от пасхальных заявлений у него захватывает дух. «Как живые перед глазами встают освобожденные Херсон, Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков, Сумы», — написал Живов. Он добавил о возможном задержании руководства Украины, которое принесет с собой народное ликование.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий
Вводя пасхальное перемирие, проявил гуманизм и уважение к православным традициям, несмотря на успешное продвижение российских войск. Этот добровольный шаг, вновь подтверждает приверженность России мирному урегулированию, сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих», — передает его слова ТАСС. Он также добавил, что реакция Киева покажет реальную готовность режима главы Украины Зеленского к переговорам.
Корреспондент Александр Юнашев
Корреспондент Александр Юнашев обратил внимание, что некоторые telegram-каналы выражают недовольство объявленным перемирием, однако это сознательный политический шаг. Он написал, что Путин знает о желании Киева нарушить режим тишины, но данный жест демонстрирует позицию России на международной арене. Это также должно открыть глаза США на действия Киева.
«Нужно, чтобы американская администрация на деле отказалась помогать Киеву. Чтобы США это сделали, Кремль раз за разом выставляет на всеобщее обозрение неадекватность и недоговороспособность Киева», — обратил внимание Юнашев.
Военкор Александр Симонов
Военкор Александр Симонов просит не спешить выводами людей, которые негативно выразились на объявление перемирия. Он считает, что если противник нарушит перемирие, это обернется против него же, хотя соблюдение соглашения остается под большим вопросом.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций. Кирилл Дмитриев, считает, что благодаря перемирию, совершается еще один шаг к миру. Об этом он написал в своей социально сети X.
Военкор Александр Коц
Зеленский фактически отверг предложение о перемирии, не дав четкого ответа, заявил военкор Александр Коц. Он добавил, что действия украинского руководства могут быть замечены консервативно-христианскими кругами США, что повлияет на дальнейшую оценку ситуации. Данный эпизод пополнит копилку аргументов против поддержки Киева.
Мировые СМИ
Крупнейшие западные СМИ, включая Washington Post, New York Times и Telegraph, оперативно отреагировали на объявление пасхального перемирия. К освещению темы также подключились азиатские издания, такие как Hindustan Times и Global Times.
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