«Останется безнаказанным»: подстреленный в Турции свердловчанин столкнулся с новыми проблемами. Фото

Раненый в Турции житель Первоуральска не может найти адвоката
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Начало судебного процесса над бывшим главой МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорем Даниловым. Екатеринбург, портфель, защита, суд, судебный процесс, адвокат, судебное заседание
Потерпевшему предлагают дорогих адвокатов Фото:

Жителю Первоуральска (Свердловская область) Григорию Ш., который стал жертвой уличных разборок в Турции, предложили обратиться к стамбульскому адвокату, чьи услуги стоят от десяти тысяч долларов. У семьи нет средств на такого защитника, сказала URA.RU супруга потерпевшего Дарья.

«В МИД России нам посоветовали обратиться к адвокату, дали список [защитников]. Но все просят за услугу от десяти тысяч долларов. Мы договорились с одним юристом, чтобы он за триста баксов сходил в [местную] прокуратуру, снял копию дела и связался с защитником обвиняемого, чтобы предложить пойти на мировое соглашение. Та сторона отказалась», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, уже прошло два судебных заседания по уголовному делу. Осталось три потерпевших, включая Григория. Дарья боится, что рассмотрение дела может затянуться, ведь у них нет возможности платить адвокатам. «Чтобы нас представляли в суде, просят пять тысяч долларов, и это только начало. Нужно будет платить за каждое заседание. Мы такие суммы оплачивать не можем. Видимо, [обвиняемый] останется безнаказанным», — заключила она.

ЧП произошло вечером 5 октября 2024-го в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию.

Ответ, который уральцы получили от МИД РФ
Ответ, который уральцы получили от МИД РФ
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Жителю Первоуральска (Свердловская область) Григорию Ш., который стал жертвой уличных разборок в Турции, предложили обратиться к стамбульскому адвокату, чьи услуги стоят от десяти тысяч долларов. У семьи нет средств на такого защитника, сказала URA.RU супруга потерпевшего Дарья. «В МИД России нам посоветовали обратиться к адвокату, дали список [защитников]. Но все просят за услугу от десяти тысяч долларов. Мы договорились с одним юристом, чтобы он за триста баксов сходил в [местную] прокуратуру, снял копию дела и связался с защитником обвиняемого, чтобы предложить пойти на мировое соглашение. Та сторона отказалась», — заявила собеседница агентства. По ее словам, уже прошло два судебных заседания по уголовному делу. Осталось три потерпевших, включая Григория. Дарья боится, что рассмотрение дела может затянуться, ведь у них нет возможности платить адвокатам. «Чтобы нас представляли в суде, просят пять тысяч долларов, и это только начало. Нужно будет платить за каждое заседание. Мы такие суммы оплачивать не можем. Видимо, [обвиняемый] останется безнаказанным», — заключила она. ЧП произошло вечером 5 октября 2024-го в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию.
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