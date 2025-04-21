«Останется безнаказанным»: подстреленный в Турции свердловчанин столкнулся с новыми проблемами. Фото

Раненый в Турции житель Первоуральска не может найти адвоката

21 апреля 2025 в 17:08 Размер текста - 17 +

Потерпевшему предлагают дорогих адвокатов Фото: Илья Московец © URA.RU Жителю Первоуральска (Свердловская область) Григорию Ш., который стал жертвой уличных разборок в Турции, предложили обратиться к стамбульскому адвокату, чьи услуги стоят от десяти тысяч долларов. У семьи нет средств на такого защитника, сказала URA.RU супруга потерпевшего Дарья. «В МИД России нам посоветовали обратиться к адвокату, дали список [защитников]. Но все просят за услугу от десяти тысяч долларов. Мы договорились с одним юристом, чтобы он за триста баксов сходил в [местную] прокуратуру, снял копию дела и связался с защитником обвиняемого, чтобы предложить пойти на мировое соглашение. Та сторона отказалась», — заявила собеседница агентства. По ее словам, уже прошло два судебных заседания по уголовному делу. Осталось три потерпевших, включая Григория. Дарья боится, что рассмотрение дела может затянуться, ведь у них нет возможности платить адвокатам. «Чтобы нас представляли в суде, просят пять тысяч долларов, и это только начало. Нужно будет платить за каждое заседание. Мы такие суммы оплачивать не можем. Видимо, [обвиняемый] останется безнаказанным», — заключила она. ЧП произошло вечером 5 октября 2024-го в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию. Ответ, который уральцы получили от МИД РФ Фото: предоставлено Дарьей Ш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Первоуральска (Свердловская область) Григорию Ш., который стал жертвой уличных разборок в Турции, предложили обратиться к стамбульскому адвокату, чьи услуги стоят от десяти тысяч долларов. У семьи нет средств на такого защитника, сказала URA.RU супруга потерпевшего Дарья. «В МИД России нам посоветовали обратиться к адвокату, дали список [защитников]. Но все просят за услугу от десяти тысяч долларов. Мы договорились с одним юристом, чтобы он за триста баксов сходил в [местную] прокуратуру, снял копию дела и связался с защитником обвиняемого, чтобы предложить пойти на мировое соглашение. Та сторона отказалась», — заявила собеседница агентства. По ее словам, уже прошло два судебных заседания по уголовному делу. Осталось три потерпевших, включая Григория. Дарья боится, что рассмотрение дела может затянуться, ведь у них нет возможности платить адвокатам. «Чтобы нас представляли в суде, просят пять тысяч долларов, и это только начало. Нужно будет платить за каждое заседание. Мы такие суммы оплачивать не можем. Видимо, [обвиняемый] останется безнаказанным», — заключила она. ЧП произошло вечером 5 октября 2024-го в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию.