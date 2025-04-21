Каждое громкое дело о домашнем насилии в российских семьях «гуманизирует» ситуацию с ним в правовой системе страны, несмотря на ее беспрецедентность. Однако в максимально короткие сроки проблему насилия решить невозможно. Об этом сообщил адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич в разговоре с корреспондентом URA.RU на фоне вынесения посмертного приговора Михаилу Хачатуряну, который насиловал двух своих дочерей. Они убили его и теперь находятся под уголовным преследованием.
«У нас система беспрецедентная, поэтому каждый конкретный кейс индивидуален. Практика по домашнему насилию в настоящее время меняется и также с точки зрения пределов допустимой обороны. Допустим, когда [злоумышленники] проникают в жилище, и жертвы, которые встают на защиту своего дома и семьи, совершают убийства тех, кто незаконно проникает в их жилье, — они тоже становятся фигурантами уголовных дел. Эта грань допустимой обороны в российском праве достаточно тонкая и очень субъективная. Поэтому каждое такое дело, безусловно, добавляет больше ясности и больше практического понимания и судам, и правоохранительным органам», — заявил Станкевич в беседе с корреспондентом агентства.
Однако проблему с домашним насилием нельзя решить в одночасье, потому что она находится на системном уровне и связана с качеством и возможностью организации работы правоохранителей. Зачастую ситуации с насилием и другого рода преступлениями решается фразой «когда убьют, тогда и приходите». По словам Алексея Станкевича, на данный момент в правовой системе делают практику решения дел о домашнем насилии более эффективной, также планируется развивать институт участковых уполномоченных, в котором будут обучаться будущие правоохранители. «Пока все эти вещи не будут реализованы, то не повысится комплектность и [не исчезнет] дефицит кадров в правоохранительной системе. Эта проблема порождает еще ряд проблем, в том числе с домашним насилием», — отметил адвокат.
Одно из громких дел о домашнем насилии в России — дело Михаила Хачатуряна, который систематически издевался над своими двумя дочерями в течение четырех лет с 2014 года. Они убили его 27 июля 2018 года, нанеся удары молотком и ножом в область груди, шеи и головы, передает РАПСИ. Генпрокуратура РФ в 2020 году обвинила сестер в убийстве по предварительному сговору, в отношении них до сих пор ведется уголовное преследование.
Суд 21 апреля 2025 года вынес для него посмертный приговор, предъявив обвинения в совершение насильственных действий сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также распространение порнографической продукции. Рассмотрение дел самих сестер продолжается и защита надеется, что по факту данного вердикта за ними прекратится уголовное преследование.
Однако сестра Хачатуряна, Наира, не согласна с приговором и планирует обжаловать его. По ее словам, в деле нет убедительных доказательств вины осужденного и все обвинения основываются на показаниях его дочерей, пишет деловое издание «Взгляд».
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