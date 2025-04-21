В Кургане планируется продолжение авто-квеста для взрослых, где команды с участниками столкнутся в схватке с инопланетянами. Также горожанок приглашают на творческий вечер с блогером и режиссером Алесей Казанцевой, где организаторы не ожидают встретить мужчин, а в ресторане пройдет конкурс историй на пять минут. URA.RU собрало подборку необычных событий, которые выделяются чем-то среди предложений. Некоторые из организаторов не анонсировали даты.
Концерт Олены Уутай
«Это человек, поющий на языке самой природы. Певица использует несколько видов северного горлового пения, при этом не обычных, а имитирующих звуки природы и ее явления, голоса разнообразных птиц и животных», — указано в описании концерта певицы из Якутии. Концерт Олены Уутай в запланирован в Курганской областной филармонии осенью. Олена — мастер горлового пения, виртуозная исполнительница на варганах и шаманских инструментах, которые она использует для создания звуков, имитирующих природу. Ее выступление переносит слушателей в атмосферу мистики и духовности, наполняя энергией и гармонией. Подходит для зрителей старше шести лет.
Авто-квест «Хлипкий контакт: они возвращаются»
В Кургане пройдет квест-игра «Хлипкий контакт: Они возвращаются» (18+). В течение ночи участникам предстоит разгадывать загадки и искать спрятанные коды на разных городских локациях — от мусорных контейнеров до крыш и телефонных автоматов. Сюжет игры связан с возвращением инопланетных персонажей, которые подготовили для игроков различные ловушки и нестандартные задания.
«Загадки с подвохом, издевки от Зога, Бларга и Гвига, которые будут ржать над вами через видео и аудио. Финал с настоящим контактом! Собирай команду, бери фонарик и готовься перехитрить этих засланцев. Но осторожно: они теперь втроем, и Квиг — тот еще хаос на ножках!», — пишут в соцсетях оранизаторы.
Дата начала игры пока неизвестна, уточнил организатор корреспонденту URA.RU. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов и оплатить взнос с команды. Квест проходит в командном формате. Три команды уже подтвердили свое участие.
Концерт-спектакль «На всю оставшуюся жизнь»
В Курганской областной филармонии 23 апреля состоится концерт-спектакль «На всю оставшуюся жизнь» (6+), приуроченный ко Дню Победы. К мероприятию подготовили копию советского грузовика «полуторки», что позволит зрителям глубже погрузиться в атмосферу военных лет. В ходе постановки зрителям представят малоизвестные исторические факты о «фронтовых концертных бригадах», поддерживавших боевой дух солдат на протяжении всей войны.
В программе объединены музыкальные произведения, газетные публикации, фронтовые письма и архивные документы, что дает возможность по-новому осмыслить роль искусства, основанного на любви, сострадании и вере, в самые трудные периоды отечественной истории. Спектакль рекомендован для просмотра зрителям старше шести лет.
Иммерсивный гастротеатр
В баре «Собрание» в Кургане готовятся провести иммерсивный гастротеатр — ужин, сочетающий элементы театральной постановки и гастрономического искусства, где каждый гость становится участником происходящего, а блюда интегрированы в сюжет спектакля. Организаторы сообщили URA.RU о намерении сотрудничать с театральными коллективами, подчеркивая, что проект направлен на создание уникального опыта, в котором зрители вовлечены в интерактивное действие без привычного разделения на сцену и зал.
Творческий вечер с Алесей Казанцевой: строго без мужчин
В ДК Железнодорожников 26 мая состоится творческий вечер Алеси Казанцевой с программой «Про развод и ремонт. Плюсы, минусы, подводные камни» (18+). Мероприятие рассчитано исключительно на женскую аудиторию (вход для мужчин закрыт) и посвящено жизненным переменам, поиску себя после расставания и преодолению трудностей. Автор обещает участницам не только остроумные наблюдения, но и своеобразную «смехо-слезотерапию», которая уже помогла многим женщинам начать новую страницу в жизни.
Алеся Петровна Казанцева — известная блогер, писательница, кинорежиссер и стендап-артистка, лауреат премии «Золотое перо» Алтайского края. Она получила образование в Алтайском государственном университете и стала известна как автор книги «Режиссер сказал: одевайся теплее, здесь холодно», а также участием в создании фильмов «Ночной дозор» и «Елки».
Конкурс историй на пять минут
15 мая в ресторане «Марани» состоится четвертая серия проекта «Моя история» (16+), в рамках которой десять человек поделятся своими личными и эмоциональными рассказами. Каждый из них — представитель разных профессий, от врачей до музыкантов и предпринимателей, — получит по пять минут для выступления. Формат мероприятия предполагает искренний диалог со зрителями, а главная цель — вызвать отклик и вдохновить аудиторию. По итогам вечера зрители определят победителя аплодисментами, а лучший рассказ будет отмечен призом.
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