В Екатеринбурге стартовала борьба за федеральные деньги на парки

В Екатеринбурге начался второй этап голосования за парк для благоустройства
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На улице Вайнера прошел флешмоб
На улице Вайнера прошел флешмоб Фото:

Волонтеры начали сбор голосов, необходимых для получения Екатеринбургом федерального финансирования на благоустройство парков в 2026 году. Голосование пройдет с 21 апреля до 12 июня. Старт отметили флешмобом «Миллион волонтеров Екатеринбурга» на улице Вайнера.

По словам мэра Алексея Орлова, голоса в торговых центрах и общественных местах будут собирать 3,5 тысячи молодых людей. «Узнать волонтеров очень просто: у каждого будет бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС, а в руках смартфоны или планшеты, на которых установлено специальное приложение для голосования. Призываю жителей Екатеринбурга старше 14 лет присоединиться к проекту и выбрать парк для благоустройства. Сделаем наш любимый город уютнее и комфортнее вместе!» — написал Орлов в своем telegram-канале.

Свой голос екатеринбуржцы могут отдать через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и с помощью волонтеров. За ходом голосования Орлов следит лично.

В финале представлены восемь парков-претендентов на благоустройство:

  • Преображенский (2 очередь, 2 этап), Академический район;
  • Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, Верх-Исетский район;
  • Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова, Железнодорожный район;
  • Основинский парк, Кировский район;
  • Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина, Ленинский район;
  • Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап), Октябрьский район;
  • Бульвар по улице Культуры, Орджоникидзевский район;
  • Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы, Чкаловский район.
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Получит Екатеринбург миллионы из федерального бюджета — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — или нет, зависит от количества собранных голосов. В 2024 году поучаствовали 325 тысяч человек, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время.

А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.

Проголосовать за парк для благоустройства можно через волонтеров
Проголосовать за парк для благоустройства можно через волонтеров
Волонтеров можно будет встретить в ТЦ и в общественных местах
Волонтеров можно будет встретить в ТЦ и в общественных местах

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Волонтеры начали сбор голосов, необходимых для получения Екатеринбургом федерального финансирования на благоустройство парков в 2026 году. Голосование пройдет с 21 апреля до 12 июня. Старт отметили флешмобом «Миллион волонтеров Екатеринбурга» на улице Вайнера. По словам мэра Алексея Орлова, голоса в торговых центрах и общественных местах будут собирать 3,5 тысячи молодых людей. «Узнать волонтеров очень просто: у каждого будет бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС, а в руках смартфоны или планшеты, на которых установлено специальное приложение для голосования. Призываю жителей Екатеринбурга старше 14 лет присоединиться к проекту и выбрать парк для благоустройства. Сделаем наш любимый город уютнее и комфортнее вместе!» — написал Орлов в своем telegram-канале. Свой голос екатеринбуржцы могут отдать через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и с помощью волонтеров. За ходом голосования Орлов следит лично. В финале представлены восемь парков-претендентов на благоустройство: Получит Екатеринбург миллионы из федерального бюджета — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — или нет, зависит от количества собранных голосов. В 2024 году поучаствовали 325 тысяч человек, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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