В Екатеринбурге стартовала борьба за федеральные деньги на парки

В Екатеринбурге начался второй этап голосования за парк для благоустройства

21 апреля 2025 в 20:53 Размер текста - 17 +

На улице Вайнера прошел флешмоб Фото: telegram-канал Алексея Орлова Волонтеры начали сбор голосов, необходимых для получения Екатеринбургом федерального финансирования на благоустройство парков в 2026 году. Голосование пройдет с 21 апреля до 12 июня. Старт отметили флешмобом «Миллион волонтеров Екатеринбурга» на улице Вайнера. По словам мэра Алексея Орлова, голоса в торговых центрах и общественных местах будут собирать 3,5 тысячи молодых людей. «Узнать волонтеров очень просто: у каждого будет бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС, а в руках смартфоны или планшеты, на которых установлено специальное приложение для голосования. Призываю жителей Екатеринбурга старше 14 лет присоединиться к проекту и выбрать парк для благоустройства. Сделаем наш любимый город уютнее и комфортнее вместе!» — написал Орлов в своем telegram-канале. Свой голос екатеринбуржцы могут отдать через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и с помощью волонтеров. За ходом голосования Орлов следит лично. В финале представлены восемь парков-претендентов на благоустройство: Преображенский (2 очередь, 2 этап), Академический район;

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, Верх-Исетский район;

Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова, Железнодорожный район;

Основинский парк, Кировский район;

Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина, Ленинский район;

Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап), Октябрьский район;

Бульвар по улице Культуры, Орджоникидзевский район;

Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы, Чкаловский район. Новость по теме Мэр Екатеринбурга просит жителей решить судьбу городских парков Получит Екатеринбург миллионы из федерального бюджета — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — или нет, зависит от количества собранных голосов. В 2024 году поучаствовали 325 тысяч человек, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета. Проголосовать за парк для благоустройства можно через волонтеров Фото: telegram-канал Алексея Орлова Волонтеров можно будет встретить в ТЦ и в общественных местах Фото: telegram-канал Алексея Орлова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры начали сбор голосов, необходимых для получения Екатеринбургом федерального финансирования на благоустройство парков в 2026 году. Голосование пройдет с 21 апреля до 12 июня. Старт отметили флешмобом «Миллион волонтеров Екатеринбурга» на улице Вайнера. По словам мэра Алексея Орлова, голоса в торговых центрах и общественных местах будут собирать 3,5 тысячи молодых людей. «Узнать волонтеров очень просто: у каждого будет бейдж и жилетка с логотипом проекта ФКГС, а в руках смартфоны или планшеты, на которых установлено специальное приложение для голосования. Призываю жителей Екатеринбурга старше 14 лет присоединиться к проекту и выбрать парк для благоустройства. Сделаем наш любимый город уютнее и комфортнее вместе!» — написал Орлов в своем telegram-канале. Свой голос екатеринбуржцы могут отдать через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и с помощью волонтеров. За ходом голосования Орлов следит лично. В финале представлены восемь парков-претендентов на благоустройство: Получит Екатеринбург миллионы из федерального бюджета — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — или нет, зависит от количества собранных голосов. В 2024 году поучаствовали 325 тысяч человек, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.