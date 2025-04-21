Экс-депутат Васильев сделал важное заявление о задержании бывшего главы Курской области

Экс-депутат Васильев заявил, что не давал показаний на экс-главу Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Васильев заявил, что дал показания в отношении себя, но не Смирнова
Васильев заявил, что дал показания в отношении себя, но не Смирнова Фото:

Бывший депутат Курской думы Максим Васильев сообщил, что не давал показаний против экс-главы региона Алексея Смирнова в деле о мошенничестве. Он также отметил, что пока не заключал сделку со следствием. 

«Я пока еще не заключил сделку со следствием и не давал показания на Смирнова, я дал показания лишь в отношении себя», — заявил Васильев в рамках судебного процесса в зале Мещанского районного суда. Информацию передает ТАСС. 

Ранее поступала информация о том, что Васильев выступил с показаниями против Смирнова, а также его экс-заместителя Алексея Дедова. Оба они были взяты под стражу по обвинению в присвоении средств. Сумма ущерба по делу превышает один миллиард рублей.

Максима Васильева задержали 20 апреля. На следующий день в Мещанский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения для него. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат Курской думы Максим Васильев сообщил, что не давал показаний против экс-главы региона Алексея Смирнова в деле о мошенничестве. Он также отметил, что пока не заключал сделку со следствием.  «Я пока еще не заключил сделку со следствием и не давал показания на Смирнова, я дал показания лишь в отношении себя», — заявил Васильев в рамках судебного процесса в зале Мещанского районного суда. Информацию передает ТАСС.  Ранее поступала информация о том, что Васильев выступил с показаниями против Смирнова, а также его экс-заместителя Алексея Дедова. Оба они были взяты под стражу по обвинению в присвоении средств. Сумма ущерба по делу превышает один миллиард рублей. Максима Васильева задержали 20 апреля. На следующий день в Мещанский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения для него. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...