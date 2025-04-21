Экс-депутат Васильев сделал важное заявление о задержании бывшего главы Курской области

Бывший депутат Курской думы Максим Васильев сообщил, что не давал показаний против экс-главы региона Алексея Смирнова в деле о мошенничестве. Он также отметил, что пока не заключал сделку со следствием.
«Я пока еще не заключил сделку со следствием и не давал показания на Смирнова, я дал показания лишь в отношении себя», — заявил Васильев в рамках судебного процесса в зале Мещанского районного суда. Информацию передает ТАСС.
Ранее поступала информация о том, что Васильев выступил с показаниями против Смирнова, а также его экс-заместителя Алексея Дедова. Оба они были взяты под стражу по обвинению в присвоении средств. Сумма ущерба по делу превышает один миллиард рублей.
Максима Васильева задержали 20 апреля. На следующий день в Мещанский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения для него.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.