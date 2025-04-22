Покупателей на маркетплейсах защитят от потери денег

Вход по биометрии на сайты онлайн-магазинов убережет покупателей от кражи денег с привязанных к аккаунту карт. Защитить своих клиентов от взлома маркетплейсы могут по аналогии с Госуслугами, рассказал в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.
«В онлайн-магазинах нередки случаи мошенничества. Злоумышленники „угоняют“ аккаунты и получают доступ к привязанным картам и счетам. Иногда пропадают очень крупные суммы денег. Для защиты покупателей 1 апреля 2025 года принят закон о противодействии кибермошенничеству, в котором предусмотрено право маркетплейсов интегрироваться с Единой биометрической системой, запустив вход на сайт по биометрии. Такая же система защищает данные россиян на сайте Госуслуги. Важно, что для пользователей применение биометрии всегда добровольное — оно дает дополнительную защиту персональных данных», — рассказал Евгений Семенов.
Эксперт уточнил, что биометрия на Госуслугах доказала свою эффективность. Даже если мошенники выманили у человека код доступа к личному кабинету, логин и пароль, они не могут зайти в аккаунт, если он защищен биометрией. Этими данными можно управлять. Через Госуслуги можно дать согласие на применение биометрии в каком-то сервисе или отозвать его, а также полностью удалить информацию о себе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.