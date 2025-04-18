Демилитаризация Украины — основная цель СВО: что это такое и почему протестует Запад

После окончания украинского конфликта стратегические интересы России сохранят свою актуальность. В частности, демилитаризация и денацификация Украины будут продолжены. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
А по мнению постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи, прекращение огня на территории Украины в настоящий момент не представляется возможным, поскольку Киев не выполняет соглашения, предусматривающие запрет на атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Он считает, что поиск решения для установления мира на Украине стоит искать именно в демилитаризации данной страны.
Однако некоторые страны Европы критикуют подобное решение. О сути самого процесса, примерах других государств и территорий, где она уже проводилась и о тех, кто выступает против демилитаризации украинского государства — в материале URA.RU.
Основная цель СВО
На встрече с Лукашенко Нарышкин заявил о трех условиях мира на Украине: это безъядерный статус страны, отмена дискриминационных законов, установленных киевским режимом и, наконец, признание суверенитета границ России. Однако он также заявил, что даже при разрешении украинского конфликта, стратегические цели РФ останутся теми, о которых говорил Путин в начале СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
«Условия мирного соглашения включают <...> также демилитаризацию и денацификацию украинского государства», — заявил Нарышкин. Его слова приводит издание Life.ru.
Что такое процесс демилитаризации
Демилитаризация представляет собой процедуру уменьшения или полной ликвидации вооруженных сил, военного оборудования и техники. Этот процесс может охватывать отдельные регионы, а также распространяться на всю страну либо определенную территорию. Решение о проведении демилитаризации принимается как международными организациями, так и в рамках заключенных мирных соглашений или в ходе реализации миротворческих инициатив.
Демилитаризация рассматривается как инструмент повышения доверия между странами или народами. Она способствует уменьшению риска агрессивных действий и снижает вероятность возобновления вооруженных столкновений в будущем, вызванных пограничными спорами или провокациями.
История демилитаризации
Концепция демилитаризации сформировалась в 19 веке на фоне развития различных вооружений и появления массовых армий, набираемых по призыву. В этот период государства стремились ограничить разрушительные эффекты вооруженных противостояний. Одним из первых примеров подобных инициатив стал Парижский мирный договор, положивший конец Крымской войне 1853–1856 годов. В соответствии с его условиями, Черное море было объявлено нейтральной зоной, а проход военных судов через черноморские проливы оказался под запретом.
Развитие данной концепции продолжилось в период Первой мировой войны. По условиям Версальского мирного договора, заключенного в 1919 году, Германия была вынуждена значительно сократить численность своих вооруженных сил — с пяти миллионов до ста тысяч военнослужащих, а также ликвидировать основную часть оборонительных сооружений. Помимо этого, стране было запрещено иметь военно-воздушные и военно-морские силы. Кроме того, на территориях, прилегающих к Франции, Бельгии и Нидерландам, была создана демилитаризованная Рейнская зона.
В ходе Второй мировой войны на Потсдамской конференции страны-победители согласовали меры по изменению политического и территориального устройства Германии. Они определили порядок ее демилитаризации, размер репарационных выплат со стороны Германии, а также приняли решения о привлечении к ответственности немецких военных преступников. Демилитаризации также подверглась Япония, воевавшая на стороне Германии.
Как проводится демилитаризация государства
Работа по демилитаризации страны происходит в несколько этапов. Сначала стороны устанавливают задачи, такие как сокращение численности вооруженных сил, ликвидация оружия и техники, а также согласовывают сроки выполнения и место проведения мероприятий. После этого заключается соответствующее политическое соглашение, реализация которого зачастую сопровождается контролем со стороны международных организаций.
В ходе второго этапа предусматривается либо перемещение, либо ликвидация вооружения и военной техники, а также вывод воинских подразделений и закрытие с последующим демонтажем военных объектов. На данном этапе ключевое значение приобретает международный контроль, обеспечивающий соблюдение всех предусмотренных договоренностями условий.
Третий этап включает процессы контроля и мониторинга. Специалисты проводят плановые проверки на месте, а также используют спутниковые изображения и прочие методы дистанционного наблюдения для оценки соблюдения установленных требований.
На заключительной стадии осуществляется очистка территории от мин и создаются необходимые условия для возвращения жителей. После чего полномочия по управлению переходят к гражданским органам власти.
Какие страны и территории были демилитаризированы
Антарктида
Согласно Антарктическому договору, подписанному в 1959 году, Антарктида обладает статусом демилитаризованной территории. На ее пространстве не допускается размещение военных объектов, проведение военных учений, а также испытания любых видов вооружения.
Международный район морского дна и космос
К числу частично демилитаризованных относятся и некоторые мировые территории. Так, международный район морского дна признан таковым в соответствии с договором 1971 года, который запрещает размещение там ядерного и другого оружия массового уничтожения. Кроме того, определенные области космического пространства, включая Луну и иные небесные тела, были объявлены демилитаризованными на основании конвенции 1974 года и соглашения 1979 года.
Архипелаг Шпицберген
В соответствии со Шпицбергенским договором 1920 года, который вступил в силу в 1925 году, архипелаг Шпицберген и прилегающие территориальные воды имеют статус демилитаризованной зоны. На данной территории запрещено размещение военно-морских баз и строительство оборонительных сооружений. Суверенитет над Шпицбергеном принадлежит Норвегии.
Аландские острова
Аландские острова, входящие в состав Финляндии, обладают демилитаризованным статусом, установленным советско-финским мирным договором 1947 года. Впервые демилитаризация этой территории была проведена в 1856 году по результатам Крымской войны, после чего в 1921 году специальная конвенция Лиги Наций официально закрепила этот статус за архипелагом.
Кто осуществляет контроль за процессом демилитаризации
Такие международные структуры, как Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), оказывают значительное влияние на процессы демилитаризации. Они разрабатывают соответствующие соглашения и направляют инспекционные миссии для контроля их исполнения. Кроме того, эти организации содействуют переговорам по вопросам ликвидации вооружений и отвода воинских подразделений.
В миротворческих операциях также участвует Североатлантический альянс (НАТО), осуществляя контрольные функции по демилитаризации в регионах, в которых закончились вооруженные конфликты. Одним из основных инструментов ООН в контроле за демилитаризацией государств являются миротворческие силы.
Страны, выступающие против демилитаризации Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин, при объявлении о начале специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года указал в качестве одной из ключевых задач проведение демилитаризации Украины. Однако некоторые страны Европы не согласны с таким решением.
В марте 2025 года во время открытия Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция не согласна с решением о том, чтобы в будущем Украина была демилитаризована. По его мнению, именно украинская армия остается гарантией безопасности в стране.
Подобного же мнения придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц. На дебатах, проходивших в феврале 2025 года, он подчеркнул, что страны Европы не позволят договориться о демилитаризации украинского государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обратном эффекте со стороны Евросоюза. Он отметил, что там не настроены на мирное урегулирование по украинскому вопросу. По его словам, там наоборот звучат призывы о милитаризации самой Европы и Украины.
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