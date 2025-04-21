21 апреля 2025

Для семей с детьми назван способ здорово сэкономить на машине

Минпромторг собирается дать семьям с детьми льготы на автокредит
© Служба новостей «URA.RU»
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Алиханов заявил о планах расширения программы льготного автокредитования
Алиханов заявил о планах расширения программы льготного автокредитования Фото:

Семьи с детьми смогут сэкономить на покупке машины за счет льготного автокредитования. Минпромторг России планирует расширить действие программы, чтобы поддержать продажи автомобилей отечественного производства, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«Категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — уже во многом насыщены, воспользовались мерами господдержки. Будем расширять льготную программу на семейный автомобиль», — передают слова Алиханова, «Известия».

На данный момент программа доступна только для семей, проживающих на Дальнем Востоке. В рамках программы предоставляется скидка в размере 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для электромобилей и гибридов — 35%. При этом скидка реализуется не через прямое снижение цены, а посредством субсидирования части процентной ставки.

Ранее российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты. Вместо них предложили выдавать россиянам скидочные сертификаты.

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Семьи с детьми смогут сэкономить на покупке машины за счет льготного автокредитования. Минпромторг России планирует расширить действие программы, чтобы поддержать продажи автомобилей отечественного производства, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. «Категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — уже во многом насыщены, воспользовались мерами господдержки. Будем расширять льготную программу на семейный автомобиль», — передают слова Алиханова, «Известия». На данный момент программа доступна только для семей, проживающих на Дальнем Востоке. В рамках программы предоставляется скидка в размере 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для электромобилей и гибридов — 35%. При этом скидка реализуется не через прямое снижение цены, а посредством субсидирования части процентной ставки. Ранее российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты. Вместо них предложили выдавать россиянам скидочные сертификаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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