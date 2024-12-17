«АвтоВАЗ» предложил отменить льготные кредиты на машины

«АвтоВАЗ» предложил выдавать скидочные сертификаты вместо льготных кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак рассказал о переформатировании мер поддержки потребителей
Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям Сергей Громак рассказал о переформатировании мер поддержки потребителей Фото:

Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты и выдавать вместо них, например, скидочные сертификаты. Об этом заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«Может быть, стоит подумать, мы обсуждаем в отраслевом сообществе, о переформатировании мер. Я сейчас очень упрощаю: давать скидку на автомобиль не через кредит, а, может быть, через некий прямой сертификат гражданину на скидку», — сообщил Громак в беседе с «Прайм». Он отметил, что такое переформатирование мер поддержки связано с высокой ключевой ставкой и жесткими требованиями к заемщикам. Эти факторы делают автокредиты недоступными для потребителя.

В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что Центробанк допускает очередное повышение в ближайшее время.

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Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты и выдавать вместо них, например, скидочные сертификаты. Об этом заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. «Может быть, стоит подумать, мы обсуждаем в отраслевом сообществе, о переформатировании мер. Я сейчас очень упрощаю: давать скидку на автомобиль не через кредит, а, может быть, через некий прямой сертификат гражданину на скидку», — сообщил Громак в беседе с «Прайм». Он отметил, что такое переформатирование мер поддержки связано с высокой ключевой ставкой и жесткими требованиями к заемщикам. Эти факторы делают автокредиты недоступными для потребителя. В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что Центробанк допускает очередное повышение в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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