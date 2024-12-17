«АвтоВАЗ» предложил отменить льготные кредиты на машины

Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты и выдавать вместо них, например, скидочные сертификаты. Об этом заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
«Может быть, стоит подумать, мы обсуждаем в отраслевом сообществе, о переформатировании мер. Я сейчас очень упрощаю: давать скидку на автомобиль не через кредит, а, может быть, через некий прямой сертификат гражданину на скидку», — сообщил Громак в беседе с «Прайм». Он отметил, что такое переформатирование мер поддержки связано с высокой ключевой ставкой и жесткими требованиями к заемщикам. Эти факторы делают автокредиты недоступными для потребителя.
В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что Центробанк допускает очередное повышение в ближайшее время.
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