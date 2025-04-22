NYP: Украина согласилась отдать России 20% территорий

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Чиновник администрации США рассказал, что будет с территориями Украины
Чиновник администрации США рассказал, что будет с территориями Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами, которые прошли на прошлой неделе, наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием Россией контролируемых частей Украины в качестве суверенной территории Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в пятницу.

По словам чиновника, Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях. Это означает, что, хотя фактический контроль над этими территориями будет признан за Россией, Украина не будет считать это навсегда утраченными землями.

«„Де-факто“ означает, что мы признаем, что русские контролируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать ее навсегда», — сказал чиновник. Его слова приводит NYP. «„Де-юре“ означает, что мы признаем, что Россия присоединяет эту землю, и мы никогда больше ее не увидим», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.

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В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами, которые прошли на прошлой неделе, наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием Россией контролируемых частей Украины в качестве суверенной территории Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в пятницу. По словам чиновника, Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях. Это означает, что, хотя фактический контроль над этими территориями будет признан за Россией, Украина не будет считать это навсегда утраченными землями. «„Де-факто“ означает, что мы признаем, что русские контролируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать ее навсегда», — сказал чиновник. Его слова приводит NYP. «„Де-юре“ означает, что мы признаем, что Россия присоединяет эту землю, и мы никогда больше ее не увидим», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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