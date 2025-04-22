NYP: Украина согласилась отдать России 20% территорий

В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами, которые прошли на прошлой неделе, наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием Россией контролируемых частей Украины в качестве суверенной территории Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в пятницу.
По словам чиновника, Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях. Это означает, что, хотя фактический контроль над этими территориями будет признан за Россией, Украина не будет считать это навсегда утраченными землями.
«„Де-факто“ означает, что мы признаем, что русские контролируют эту землю, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать ее навсегда», — сказал чиновник. Его слова приводит NYP. «„Де-юре“ означает, что мы признаем, что Россия присоединяет эту землю, и мы никогда больше ее не увидим», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.