Свердловчанин, расчленивший знакомую в Серове, распилил ее ребенка

22 апреля 2025 в 11:22 Размер текста - 17 +

Обвиняемого Александра Гоока арестовали до 17 июня Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Тело убитого шестилетнего сына Ольги С., чью голову 7 апреля нашли в Серове Свердловской области, предположительно, распилили ножовкой. В преступлении подозревают 48-летнего Александра Гоока, которого арестовали на прошлой неделе. Подробности истории рассказал источник URA.RU, знакомый с материалами допроса обвиняемого. «И Ольгу, и ее ребенка [обвиняемый] распилил ножовкой. Затем останки раскидал по пакетам и вынес в мусорные баки. Сейчас они могут быть на мусорном полигоне», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались комментировать изложеные сведения. Новость по теме Голова в лесу, смерть ребенка: все, что известно об убийстве, которое потрясло Серов Двойное убийство произошло осенью 2024 года. По версии следствия, Ольга с сыном после ссоры с мужем приехала в гости к Гооку. 10 ноября они распивали спиртное, а мальчик носился по квартире. Александр хотел успокоить ребенка, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого, как считают следователи, мужчина зарезал Ольгу. Ее голову он вывез на санках в лес, где выбросил, говорил источник URA.RU. Силовики вышли на след фигуранта после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову. На прошлой неделе Александра задержали и отправили под стражу до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело убитого шестилетнего сына Ольги С., чью голову 7 апреля нашли в Серове Свердловской области, предположительно, распилили ножовкой. В преступлении подозревают 48-летнего Александра Гоока, которого арестовали на прошлой неделе. Подробности истории рассказал источник URA.RU, знакомый с материалами допроса обвиняемого. «И Ольгу, и ее ребенка [обвиняемый] распилил ножовкой. Затем останки раскидал по пакетам и вынес в мусорные баки. Сейчас они могут быть на мусорном полигоне», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались комментировать изложеные сведения. Двойное убийство произошло осенью 2024 года. По версии следствия, Ольга с сыном после ссоры с мужем приехала в гости к Гооку. 10 ноября они распивали спиртное, а мальчик носился по квартире. Александр хотел успокоить ребенка, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого, как считают следователи, мужчина зарезал Ольгу. Ее голову он вывез на санках в лес, где выбросил, говорил источник URA.RU. Силовики вышли на след фигуранта после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову. На прошлой неделе Александра задержали и отправили под стражу до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.