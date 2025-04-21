21 апреля 2025

Свердловчанин, расчленивший знакомую в Серове, распилил ее ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого Александра Гоока арестовали до 17 июня
Обвиняемого Александра Гоока арестовали до 17 июня Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

Тело убитого шестилетнего сына Ольги С., чью голову 7 апреля нашли в Серове Свердловской области, предположительно, распилили ножовкой. В преступлении подозревают 48-летнего Александра Гоока, которого арестовали на прошлой неделе. Подробности истории рассказал источник URA.RU, знакомый с материалами допроса обвиняемого.

«И Ольгу, и ее ребенка [обвиняемый] распилил ножовкой. Затем останки раскидал по пакетам и вынес в мусорные баки. Сейчас они могут быть на мусорном полигоне», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались комментировать изложеные сведения.

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Голова в лесу, смерть ребенка: все, что известно об убийстве, которое потрясло Серов

Двойное убийство произошло осенью 2024 года. По версии следствия, Ольга с сыном после ссоры с мужем приехала в гости к Гооку. 10 ноября они распивали спиртное, а мальчик носился по квартире. Александр хотел успокоить ребенка, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого, как считают следователи, мужчина зарезал Ольгу. Ее голову он вывез на санках в лес, где выбросил, говорил источник URA.RU.

Силовики вышли на след фигуранта после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову. На прошлой неделе Александра задержали и отправили под стражу до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Тело убитого шестилетнего сына Ольги С., чью голову 7 апреля нашли в Серове Свердловской области, предположительно, распилили ножовкой. В преступлении подозревают 48-летнего Александра Гоока, которого арестовали на прошлой неделе. Подробности истории рассказал источник URA.RU, знакомый с материалами допроса обвиняемого. «И Ольгу, и ее ребенка [обвиняемый] распилил ножовкой. Затем останки раскидал по пакетам и вынес в мусорные баки. Сейчас они могут быть на мусорном полигоне», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области отказались комментировать изложеные сведения. Двойное убийство произошло осенью 2024 года. По версии следствия, Ольга с сыном после ссоры с мужем приехала в гости к Гооку. 10 ноября они распивали спиртное, а мальчик носился по квартире. Александр хотел успокоить ребенка, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого, как считают следователи, мужчина зарезал Ольгу. Ее голову он вывез на санках в лес, где выбросил, говорил источник URA.RU. Силовики вышли на след фигуранта после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову. На прошлой неделе Александра задержали и отправили под стражу до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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