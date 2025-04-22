В Госдуме предложили учредить орден и 250-тысячную премию для молодых родителей

В Госдуме предложили учредить государственную награду и единовременную выплату для молодых многодетных родителей. Об этом сообщила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область.
«Вместе с лидером СРЗП Сергеем Мироновым предложили правительству учредить особую награду и выплату молодым родителям до 35 лет включительно, имеющим четверых и более детей. Такой знак отличия будет вручаться полным или неполным семьям, где один из родителей не старше 35 лет, воспитывающих четырех и более детей (включая усыновленных), при условии, что младший ребенок достиг возраста не менее двух лет. Помимо медали и именного сертификата предусмотрена финансовая помощь в размере 250 тысяч рублей одному из родителей», — пояснила URA.RU Лантратова.
По ее словам, подобная практика станет стимулом для других молодых семей, которые решат обзавестись детьми. Также учреждение ордена «Молодая родительская слава» станет одним из путей решения демографической проблемы, стоящих перед Россией.
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