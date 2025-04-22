Россияне могут лишиться популярных ноутбуков

В России могут исключить ноутбуки и серверы брендов HP и Fujitsu из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Это следует из проекта изменений к постановлению №506 Минпромторга.
«Министерство предлагает исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu», — пи шет «Коммерсант». Согласно данным газеты, под ограничение попадут только ноутбуки и серверы указанных брендов, тогда как другая продукция HP и Fujitsu останется доступной для параллельного импорта.
Эксперты отмечают, что данное решение может привести к снижению предложения техники этих марок на российском рынке и поддержать отечественных производителей. В Минпромторге не стали комментировать инициативу, однако источники газеты отметили, что документ находится на стадии межведомственного согласования. Участники рынка считают, что вслед за HP и Fujitsu аналогичные меры могут быть применены и к другим производителям, например Dell.
Параллельный импорт был разрешен в России после ухода крупных зарубежных производителей электроники и бытовой техники в 2022 году, что позволило сохранять на рынке продукцию таких брендов, как HP, Fujitsu, Apple и других. Однако из-за схем параллельного импорта россияне переплачивают до трети стоимости, а доля подделок среди некоторых категорий техники достигает 90%. Официально ни один из ушедших производителей пока не заявил о возвращении, а рынок постепенно переходит к российским и азиатским брендам.
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