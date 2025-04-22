«Решительный лидер»: сын Эрдогана высказался о Путине

Сын Эрдогана: Путин — человек, который ставит интересы народа на первое место
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Билал рассказал, что однажды виделся с Путиным в Иране
Билал рассказал, что однажды виделся с Путиным в Иране Фото:

Российский лидер Владимир Путин является решительным лидером, который ставит интересы своей страны и народа на первое место. Такое мнение выразил сын президента Турции Билал Эрдоган.

«Да, я встречался с президентом Путином один раз в Иране. Я вижу в нем решительного лидера, человека, который ставит интересы своей страны и народа на первое место», — заявил Эрдоган-младший в интервью ТАСС. Он также добавил, что лидерство, которое демонстрирует Путин необходимо в это непростое время, чтобы достичь значимого и устойчивого мира.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные мировые вопросы, включая украинский кризис. Турецкая сторона заявила о готовности принять у себя переговоры по мирному урегулированию и приложить усилия по предотвращению эскалации в Черноморском регионе.

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Российский лидер Владимир Путин является решительным лидером, который ставит интересы своей страны и народа на первое место. Такое мнение выразил сын президента Турции Билал Эрдоган. «Да, я встречался с президентом Путином один раз в Иране. Я вижу в нем решительного лидера, человека, который ставит интересы своей страны и народа на первое место», — заявил Эрдоган-младший в интервью ТАСС. Он также добавил, что лидерство, которое демонстрирует Путин необходимо в это непростое время, чтобы достичь значимого и устойчивого мира. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные мировые вопросы, включая украинский кризис. Турецкая сторона заявила о готовности принять у себя переговоры по мирному урегулированию и приложить усилия по предотвращению эскалации в Черноморском регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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