«Решительный лидер»: сын Эрдогана высказался о Путине

Российский лидер Владимир Путин является решительным лидером, который ставит интересы своей страны и народа на первое место. Такое мнение выразил сын президента Турции Билал Эрдоган.
«Да, я встречался с президентом Путином один раз в Иране. Я вижу в нем решительного лидера, человека, который ставит интересы своей страны и народа на первое место», — заявил Эрдоган-младший в интервью ТАСС. Он также добавил, что лидерство, которое демонстрирует Путин необходимо в это непростое время, чтобы достичь значимого и устойчивого мира.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные мировые вопросы, включая украинский кризис. Турецкая сторона заявила о готовности принять у себя переговоры по мирному урегулированию и приложить усилия по предотвращению эскалации в Черноморском регионе.
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