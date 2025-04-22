Россиянка выиграла 36 миллионов, воспользовавшись ИИ

Жительница Нижегородской области, Анастасия, месяц приобретала лотерейные билеты наугад, однако это не приносило ей успеха. Позже она решила ориентироваться на астрологический прогноз и обратиться за советом к искусственному интеллекту, после чего выиграла 36 млн рублей в лотерее «Рапидо Про». Об этом сообщили в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
«Месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число 2 — для второго. Так, по итогам 32 5497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля», — заявили в компании. Информацию передает РИА Новости.
Уточняется, что победительница воспользовалась гороскопом, согласно которому представителям ее знака зодиака наиболее часто сопутствует удача именно в данной лотерее. Сама Анастасия рассказала, что когда только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, поняла, что истории других победителей правдивы и выиграть реально. Получив СМС с уведомлением о крупном выигрыше, она позвонила своему другу, чтобы спросить совета, и он сказал, что теперь ей остается только наслаждаться жизнью.
Девушка намерена потратить выигранные средства на приобретение собственного жилья и помочь матери с ремонтом. Кроме того, она планирует съездить в Китай, а также купить ноутбук и бытовую технику.
Ранее житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерее. Он случайно купил билет на рынке в Орехово-Зуево. Мужчина планирует часть приза вложить в открытие собственного бизнеса, также он хочет купить дочери автомобиль.
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