Чешский спортсмен сообщил МОК, что Дмитрий Медведев «угрожал убить его»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством. В связи с этим он направил два официальных письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ).
«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно — руководству МОК, а другое — руководству ИИХФ. Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня», — написал Гашек в соцсети Х. В письме он также указал на важность решений, которые предстоит принять в ближайшие месяцы.
Ранее Медведев поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ. В своем telegram-канале он написал: «P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека». Чешский вратарь занимает активную антироссийскую позицию. Например, ранее он заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским, хотя сам хоккеист говорил об обратном.
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