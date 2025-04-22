В Кургане проверят детсад, где пожаловались на сбор денег с родителей на кондиционер

Детский сад Кургана, на который пожаловались из-за сбора денег на кондиционер, невозврат переплаты и нехватку мест для детей ясельного возраста, будет проверен. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос агентства.
«Просьба большая проверить этот детский сад, проблем очень много в нем. Во- первых, постоянно в квитанциях долги приписывают. Начинаешь разбираться, оказывается переплата у нас чуть ли не 4000. Но возврат они забывают делать, либо документы переписывают и делают на меньшую сумму. Во- вторых, у заведующей есть тетрадь, записывает каких детей брать или не брать в детский сад. […] В-третьих, выпускной: заведующая собирает родительский комитет и говорит подарить в музыкальный зал кондиционер, который стоит 80-90 тысяч!», — указано в посте, опубликованном в группе «Аноним Курган» соцсети «ВКонтакте». Автор поста просит организовать проверку.
В администрации города Кургана URA.RU ответили, что жалоб на невозврат переплаты, нехватку мест для детей ясельного возраста в указанном в посте детском саду и в других детских садах города Кургана, а также каких-либо обращений на действия (бездействия) администрации детсада в управление образования не поступало. «Вместе с тем информация будет проверена. Вопрос поставлен управлением образования на контроль», — подчеркнули в мэрии.
Комплектование детских садов в городе Кургане осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Кургана № 9064 от 06.12.2013 года. Проверить наличие переплаты за услуги детского сада родители (законные представители) ребёнка могут, обратившись к администрации детского сада. Также можно обратиться в дошкольное учреждение за возвратом излишне уплаченных денежных средств. «Всем детским садам города Кургана выделяется необходимое финансирование на осуществление их образовательной деятельности. Пожертвования могут быть только добровольными и осуществляться в рамках действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе администрации города.
Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов отметил, что в посте указаны серьёзные обвинения. «Могу предположить, что кому-то отказали в предоставлении места. В любом случае такие вопросы так не решаются. Есть доказательства нарушений — обращайтесь в компетентные органы. К сожалению, очень редко родители готовы отстаивать права детей. Анонимная бездоказательная кляуза-это не отстаивание прав детей», — сказал он.
Что касается подарков учреждениям от родителей детей на выпускной, это распространенная практика. «Родители, как правило, сами изъявляют желание отблагодарить коллектив, узнают, что полезного они могли бы приобрести в детсад. Часто может быть что-то из техники (например, ламинатор) или мебели. Однако это добровольное дело, никто не обязан участвовать в сборах на выпускной или подарок», — напоминает источник из образовательного сферы Кургана.
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