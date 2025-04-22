Челябинская судья Лутфуллоева подала в Верховный суд иск к ВККС

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Рамзия Лутфуллоева не оставляет попыток вернуть себе судейскую мантию
Рамзия Лутфуллоева не оставляет попыток вернуть себе судейскую мантию Фото:

Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева пожаловалась в Верховный суд РФ на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), дважды отказавшей ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда. Информация об этом появилась в базе дел ВС РФ.

Лутфуллоевой уже отказывали в рекомендации из-за конфликтов с коллегами, и даже жалобы в Верховный суд РФ не помогли. Ее председательские полномочия истекли в декабре 2022 года. Этому предшествовали криминальные скандалы с близкими родственниками, жалобы сотрудников суда и граждан, а также история с нарушениями при вынесении приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Пашкову. В результате дело пришлось рассматривать заново. Со СМИ Лутфуллоева не общается.

Рамзия Лутфуллоева уже второй раз жалуется Верховному суду на ВККС
Рамзия Лутфуллоева уже второй раз жалуется Верховному суду на ВККС
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Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева пожаловалась в Верховный суд РФ на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), дважды отказавшей ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда. Информация об этом появилась в базе дел ВС РФ. Лутфуллоевой уже отказывали в рекомендации из-за конфликтов с коллегами, и даже жалобы в Верховный суд РФ не помогли. Ее председательские полномочия истекли в декабре 2022 года. Этому предшествовали криминальные скандалы с близкими родственниками, жалобы сотрудников суда и граждан, а также история с нарушениями при вынесении приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Пашкову. В результате дело пришлось рассматривать заново. Со СМИ Лутфуллоева не общается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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