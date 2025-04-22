Челябинская судья Лутфуллоева подала в Верховный суд иск к ВККС

Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева пожаловалась в Верховный суд РФ на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), дважды отказавшей ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда. Информация об этом появилась в базе дел ВС РФ.
Лутфуллоевой уже отказывали в рекомендации из-за конфликтов с коллегами, и даже жалобы в Верховный суд РФ не помогли. Ее председательские полномочия истекли в декабре 2022 года. Этому предшествовали криминальные скандалы с близкими родственниками, жалобы сотрудников суда и граждан, а также история с нарушениями при вынесении приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Пашкову. В результате дело пришлось рассматривать заново. Со СМИ Лутфуллоева не общается.
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