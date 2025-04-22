В Кургане продают бывшее здание кафе «Причал» в микрорайоне Рябково, где поблизости находится несколько больниц, включая Центр Илизарова и онкодиспансер. О продаже заброшенной недвижимости по улице Карбышева сообщил собственник.
«Пpодaется отдельно стоящее двухэтaжноe здание. Pacпoлагаетcя нa пeрвoй линии через дорогу от Центра им. акaдeмика Г.A. Илизaрoвa и oблacтнoй бoльницы №2. Pядoм строитcя жилoй комплекс», — сообщается в объявлении владельца коммерческой помещения.
Заброшенное и разграбленное здание площадью 273 квадрата оценивается в 16,5 миллиона рублей. Недвижимость, по словам собственника, подходит под медицинскую деятельность, магазин, кафе или гостиничный бизнес.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском рынке Кургана избавляются от торгового центра. Комплекс зданий оценивают в 70,5 миллиона рублей. Коммерческие помещения выставлены на продажу из-за убыточности, сообщил собственник бизнеса. Еще один ТЦ продают в районе хлебокомбината. Двухэтажное здание оценили в 60 миллионов.
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