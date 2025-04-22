В Кургане продают бывшее здание кафе в медгородке. Скрин

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Заброшенное кафе в Рябково продают за 16,5 млн рублей
Заброшенное кафе в Рябково продают за 16,5 млн рублей Фото:

В Кургане продают бывшее здание кафе «Причал» в микрорайоне Рябково, где поблизости находится несколько больниц, включая Центр Илизарова и онкодиспансер. О продаже заброшенной недвижимости по улице Карбышева сообщил собственник. 

«Пpодaется отдельно стоящее двухэтaжноe здание. Pacпoлагаетcя нa пeрвoй линии через дорогу от Центра им. акaдeмика Г.A. Илизaрoвa и oблacтнoй бoльницы №2. Pядoм строитcя жилoй комплекс», — сообщается в объявлении владельца коммерческой помещения.

В Рябково выставили на продажу бывшее здание кафе «Причал»
В Рябково выставили на продажу бывшее здание кафе «Причал»
Фото:

Заброшенное и разграбленное здание площадью 273 квадрата оценивается в 16,5 миллиона рублей. Недвижимость, по словам собственника, подходит под медицинскую деятельность, магазин, кафе или гостиничный бизнес. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил. 

Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском рынке Кургана избавляются от торгового центра. Комплекс зданий оценивают в 70,5 миллиона рублей. Коммерческие помещения выставлены на продажу из-за убыточности, сообщил собственник бизнеса. Еще один ТЦ продают в районе хлебокомбината. Двухэтажное здание оценили в 60 миллионов. 

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В Кургане продают бывшее здание кафе «Причал» в микрорайоне Рябково, где поблизости находится несколько больниц, включая Центр Илизарова и онкодиспансер. О продаже заброшенной недвижимости по улице Карбышева сообщил собственник.  «Пpодaется отдельно стоящее двухэтaжноe здание. Pacпoлагаетcя нa пeрвoй линии через дорогу от Центра им. акaдeмика Г.A. Илизaрoвa и oблacтнoй бoльницы №2. Pядoм строитcя жилoй комплекс», — сообщается в объявлении владельца коммерческой помещения. Заброшенное и разграбленное здание площадью 273 квадрата оценивается в 16,5 миллиона рублей. Недвижимость, по словам собственника, подходит под медицинскую деятельность, магазин, кафе или гостиничный бизнес.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил.  Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском рынке Кургана избавляются от торгового центра. Комплекс зданий оценивают в 70,5 миллиона рублей. Коммерческие помещения выставлены на продажу из-за убыточности, сообщил собственник бизнеса. Еще один ТЦ продают в районе хлебокомбината. Двухэтажное здание оценили в 60 миллионов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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