Что известно о тюменском бизнесмене Роженцеве, которого выпустили из СИЗО

Тюменский бизнесмен Сергей Роженцев будет под домашним арестом дожидаться приговора по делу о мошенничестве. Областной суд удовлетворил апелляционную жалобу юриста бизнесмена о смягчении меры пресечения. В сентябре 2024 года коммерсанта обвинили в махинациях на поставках вещей в зону СВО. Вся информация об уголовном деле Роженцева — в материале URA.RU.
До ареста
Сергей Роженцев является сыном известного силовика Валерия Роженцева, который в разное время возглавлял областное УМВД, был депутатом городской думы и заместителем мэра Тюмени. Сам Роженцев-младший также избирался в гордуму и работал заместителем главы администрации города, а затем ушел в бизнес.
Помощь участникам СВО и арест
В середине сентября 2024 года стало известно о том, что в Тюмени арестован бизнесмен Сергей Роженцев. На тот момент он являлся генеральным директором ООО «Группа компаний „Деловой мир“» и ООО «Интеллект», а также выступал учредителем восьми обществ с ограниченной ответственностью. В начале СВО бизнесмен начал заниматься поставками вещей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. Силовики обвинили его в том, что он делал это по завышенным ценам. 23 сентября предприниматель был арестован по обвинению в мошенничестве и отправлен в СИЗО.
Математические ошибки
По данным источников URA.RU, во время следствия выяснилось, что бизнесмен Сергей Роженцев стал жертвой математической ошибки. Поскольку уголовное дело в отношении него — о завышении стоимости поставок для нужд участников спецоперации РФ на Украине — базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС. В дальнейшем, по мнению источников агентства, следствие исправило эту математическую ошибку, но допустило другую. Которая также может обернуться для бизнесмена тюремным сроком.
Мнение участников СВО
Узнав об аресте бизнесмена и обвинениях, которые звучат в его адрес, к ситуации подключились действующие бойцы СВО. Они записали несколько видеообращений в защиту предпринимателя, попросив выпустить его из СИЗО. Военные заявили, что коммерсант с первых дней подключился к вопросу поставок вещей и оборудования для нужд бойцов, и продолжил делать это даже находясь под арестом. Они попросили председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова и главного прокурора региона Александра Попова вмешаться в ситуацию с расследованием уголовного дела Роженцева.
Домашний арест
22 апреля Тюменский областной суд смягчил меру пресечений бизнесмену. Сергей Роженцев отправлен под домашний арест до 18 июня 2025 года.
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