Появилась еще одна страна, в которую можно попасть без визы

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время переговоров договорились об отмене для туристов визового режима между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле.
«Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима», — заявили Путин и султан в ходе встречи. Прямой эфир проходил в telegram-канале Кремля.
Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана. Она проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В ходе переговоров российский лидер уже отметил, что в 2025 году планирует провести саммит РФ и арабских стран.
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