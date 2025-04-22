Появилась еще одна страна, в которую можно попасть без визы

Путин и султан Омана договорились об отмене визового режима
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Аль Саид и Путин договорились, что при путешествиях между Оманом и Россией будут не нужны визы
Аль Саид и Путин договорились, что при путешествиях между Оманом и Россией будут не нужны визы Фото:

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время переговоров договорились об отмене для туристов визового режима между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле.

«Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима», — заявили Путин и султан в ходе встречи. Прямой эфир проходил в telegram-канале Кремля. 

Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана. Она проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В ходе переговоров российский лидер уже отметил, что в 2025 году планирует провести саммит РФ и арабских стран.

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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время переговоров договорились об отмене для туристов визового режима между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле. «Россия и Оман заключили соглашение о взаимной отмене визового режима», — заявили Путин и султан в ходе встречи. Прямой эфир проходил в telegram-канале Кремля.  Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана. Она проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В ходе переговоров российский лидер уже отметил, что в 2025 году планирует провести саммит РФ и арабских стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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