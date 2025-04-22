Если не предпринять экстренных мер по ужесточению миграционной политики, через пять лет Россия повторит судьбу европейских стран, где правила диктуют нелегалы, коренное население страдает от преступности, а женщины боятся выходить на улицу. Об этом в интервью URA.RU заявили депутат политолог Игорь Скурлатов.
«Уже через пять лет возможна и такая ситуация, что русских женщин на улицах без хиджаба будут забивать камнями и стирать губную помаду стекловатой», — заявил политолог.
Скурлатов также отметил, что «захват власти» нелегальными выходцами из Средней Азии уже происходит на низовом уровне при поддержке национальных диаспор. По его мнению, постепенно формируется альтернативная модель власти, подчиняющаяся своим законам и западным кураторам в лице разведок ЦРУ и МИ-6.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев также нарисовал мрачную картину будущего России в случае сохранения текущей ситуации. По его словам, страну ждет рост преступности, разделение на гетто и «космос» для элиты.
«Здесь не обязательно специально сгущать краски, достаточно посмотреть на европейские страны или Соединенные Штаты», — заявил Матвеев, предрекая рост преступности и межэтнических конфликтов. Депутат также отметил, что через 10-15 лет такая ситуация может привести к революции, вызванной социальным неравенством. Матвеев выразил мнение, что представители власти недооценивают масштаб проблемы, говоря о дружбе с народами Средней Азии. Подробнее о будущем России в условиях неконтролируемой миграции читайте в материале URA.RU.
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