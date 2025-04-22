Очевидец сообщил URA.RU, что взрыв во Владимирской области был слышен за 10 км

Во Владимирской области произошел взрыв. По словам очевидцев, хлопок был слышен за 10 километров.
«Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — заявил URA.RU один из местных жителей Киржачского района. Он уточнил, что после первого хлопка последовало еще 5-7 взрывов.
Один из местных жителей уточнил, что от взрыва «окна сильно дребезжали» даже в Харламово (деревня в Киржачском районе Владимирской области России, находится в около 20 км от города Киржач). «Аж стекла чуть не вылетели», — отметил один их очевидцев.
Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района произошел серьезный взрыв. Над местом, где произошел хлопок, поднялся огромный столб дыма. В результате происшествия объявлен режим ЧС.
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