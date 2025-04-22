Очевидец сообщил URA.RU, что взрыв во Владимирской области был слышен за 10 км

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Взрыв во Владимирской области был слышен на расстоянии 10 км (архивное фото)
Взрыв во Владимирской области был слышен на расстоянии 10 км (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Во Владимирской области произошел взрыв. По словам очевидцев, хлопок был слышен за 10 километров. 

«Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — заявил URA.RU один из местных жителей Киржачского района. Он уточнил, что после первого хлопка последовало еще 5-7 взрывов.

Один из местных жителей уточнил, что от взрыва «окна сильно дребезжали» даже в Харламово (деревня в Киржачском районе Владимирской области России, находится в около 20 км от города Киржач). «Аж стекла чуть не вылетели», — отметил один их очевидцев.

Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района произошел серьезный взрыв. Над местом, где произошел хлопок, поднялся огромный столб дыма. В результате происшествия объявлен режим ЧС.

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Во Владимирской области произошел взрыв. По словам очевидцев, хлопок был слышен за 10 километров.  «Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — заявил URA.RU один из местных жителей Киржачского района. Он уточнил, что после первого хлопка последовало еще 5-7 взрывов. Один из местных жителей уточнил, что от взрыва «окна сильно дребезжали» даже в Харламово (деревня в Киржачском районе Владимирской области России, находится в около 20 км от города Киржач). «Аж стекла чуть не вылетели», — отметил один их очевидцев. Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района произошел серьезный взрыв. Над местом, где произошел хлопок, поднялся огромный столб дыма. В результате происшествия объявлен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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