Свердловскую киностудию не предупредили о приезде Абрамовича, но кое-кто знал

На Свердловской киностудии не знали, что на спектакль «Б.Р.» приедет Абрамович

22 апреля 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович появился на спектакле неожиданно и даже не всеми был узнан Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости На Свердловской киностудии никто заранее не знал, что на премьеру спектакля «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем приедет миллиардер Роман Абрамович. При этом кое-кто из сотрудников был, вероятно, предупрежден о высоком госте. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к киношным кругам. «Никто не знал, что приедет Абрамович. Предупредили только, что будут две машины от министерства культуры, а кто в них будет, не сказали. Но кто-то из охраны был в курсе происходящего, к такому выводу в коллективе пришли уже позже. В день спектакля охранники поверх своей формы накинули пиджаки, это многих удивило. Уже потом люди догадались, что, видимо, им ввели некий дресс-код в виду появления высоких гостей, может, чтобы не выделялись среди зрителей», — предположил собеседник агентства. Он считает, что охранников могли предупредить по линии их ведомства.



Абрамович появился на киностудии в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Любопытно, что многие из зрителей не приметили известного на весь мир олигарха. А вот спутников его узнали: например, Юмашеву, которая садилась в авто кортежа. Подробнее о том, что делали миллиардер и родственники президента в Екатеринбурге и с чем мог быть связан их приезд, — в заметке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Свердловской киностудии никто заранее не знал, что на премьеру спектакля «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем приедет миллиардер Роман Абрамович. При этом кое-кто из сотрудников был, вероятно, предупрежден о высоком госте. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к киношным кругам. «Никто не знал, что приедет Абрамович. Предупредили только, что будут две машины от министерства культуры, а кто в них будет, не сказали. Но кто-то из охраны был в курсе происходящего, к такому выводу в коллективе пришли уже позже. В день спектакля охранники поверх своей формы накинули пиджаки, это многих удивило. Уже потом люди догадались, что, видимо, им ввели некий дресс-код в виду появления высоких гостей, может, чтобы не выделялись среди зрителей», — предположил собеседник агентства. Он считает, что охранников могли предупредить по линии их ведомства. Абрамович появился на киностудии в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). Любопытно, что многие из зрителей не приметили известного на весь мир олигарха. А вот спутников его узнали: например, Юмашеву, которая садилась в авто кортежа. Подробнее о том, что делали миллиардер и родственники президента в Екатеринбурге и с чем мог быть связан их приезд, — в заметке URA.RU.