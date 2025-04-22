Появилась горячая линия для пострадавших во Владимирской области

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В прокуратуре напомнили жителям Владимирской области о телефоне горячей линии
В прокуратуре напомнили жителям Владимирской области о телефоне горячей линии Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

На фоне мощного взрыва в Киржачском районе Владимирской области правоохранители напомнили жителям о горячей линии, на которую можно позвонить при необходимости получить помощь. Об этом сообщили в областной прокуратуре. 

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13», — написали в telegram-канале прокуратуры. В ней отметили, что контролируют права жителей района.

Также прокурор Киржачского района Виталий Коленков лично следит за ситуацией в местах приема и размещения граждан, которых эвакуировали из ближайших к месту взрыва населенных пунктов. Такое поручение дал прокурор региона Иван Грибов. 

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На фоне мощного взрыва в Киржачском районе Владимирской области правоохранители напомнили жителям о горячей линии, на которую можно позвонить при необходимости получить помощь. Об этом сообщили в областной прокуратуре.  «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13», — написали в telegram-канале прокуратуры. В ней отметили, что контролируют права жителей района. Также прокурор Киржачского района Виталий Коленков лично следит за ситуацией в местах приема и размещения граждан, которых эвакуировали из ближайших к месту взрыва населенных пунктов. Такое поручение дал прокурор региона Иван Грибов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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