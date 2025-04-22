Появилась горячая линия для пострадавших во Владимирской области

На фоне мощного взрыва в Киржачском районе Владимирской области правоохранители напомнили жителям о горячей линии, на которую можно позвонить при необходимости получить помощь. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13», — написали в telegram-канале прокуратуры. В ней отметили, что контролируют права жителей района.
Также прокурор Киржачского района Виталий Коленков лично следит за ситуацией в местах приема и размещения граждан, которых эвакуировали из ближайших к месту взрыва населенных пунктов. Такое поручение дал прокурор региона Иван Грибов.
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