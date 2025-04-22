Глава Киржачского района озвучила URA.RU подробности эвакуации

В Киржачском районе Владимирской области идет эвакуация четырех населенных пунктов — Барсово, Мирный, Дубки и СНТ Звездный. Их жителей везут в соседние школы. Об этом сообщила глава Киржачского района Елена Карпова в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Сейчас идет работа, все подразделения находятся на месте. Оцепление произошло. Сейчас эвакуируем Барсово, Мирный, Дубки, СНТ Звездный. Решаем масштабный вопрос по эвакуации Першина, Храпки и Грибанова», — заявила Карпова в разговоре с агентством. Она отметила, что информации о причинах взрыва пока нет. На месте работают медики и стоят спецавтобусы.
По факту произошедшего URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Также очевидцы сообщили, что хлопок от взрыва был слышен за 10 километров. При этом после первого хлопка последовало еще пять-семь взрывов.
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