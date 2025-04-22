Глава Киржачского района озвучила URA.RU подробности эвакуации

Глава Киржачского района Карпова: эвакуировано 4 поселка из-за взрыва
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киржачском районе проводится эвакуация четырех населенных пунктов, заявила Карпова
В Киржачском районе проводится эвакуация четырех населенных пунктов, заявила Карпова Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

В Киржачском районе Владимирской области идет эвакуация четырех населенных пунктов — Барсово, Мирный, Дубки и СНТ Звездный. Их жителей везут в соседние школы. Об этом сообщила глава Киржачского района Елена Карпова в разговоре с корреспондентом URA.RU. 

«Сейчас идет работа, все подразделения находятся на месте. Оцепление произошло. Сейчас эвакуируем Барсово, Мирный, Дубки, СНТ Звездный. Решаем масштабный вопрос по эвакуации Першина, Храпки и Грибанова», — заявила Карпова в разговоре с агентством. Она отметила, что информации о причинах взрыва пока нет. На месте работают медики и стоят спецавтобусы. 

По факту произошедшего URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Также очевидцы сообщили, что хлопок от взрыва был слышен за 10 километров. При этом после первого хлопка последовало еще пять-семь взрывов. 

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В Киржачском районе Владимирской области идет эвакуация четырех населенных пунктов — Барсово, Мирный, Дубки и СНТ Звездный. Их жителей везут в соседние школы. Об этом сообщила глава Киржачского района Елена Карпова в разговоре с корреспондентом URA.RU.  «Сейчас идет работа, все подразделения находятся на месте. Оцепление произошло. Сейчас эвакуируем Барсово, Мирный, Дубки, СНТ Звездный. Решаем масштабный вопрос по эвакуации Першина, Храпки и Грибанова», — заявила Карпова в разговоре с агентством. Она отметила, что информации о причинах взрыва пока нет. На месте работают медики и стоят спецавтобусы.  По факту произошедшего URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Также очевидцы сообщили, что хлопок от взрыва был слышен за 10 километров. При этом после первого хлопка последовало еще пять-семь взрывов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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