Появились новые видео со взрыва во Владимирской области

В Киржачском районе Владимирской области 22 апреля произошел мощный взрыв. Сейчас из четырех населенных пунктов района идет эвакуация жителей. Очевидцы поделились с URA.RU видео с места происшествия и сообщили, что над населенным пунктом Дубки видны пролетающие снаряды.
«Взрывается сильно. Над Дубками летают снаряды», — заявил один из очевидцев в разговоре с корреспондентом агентства. В Минобороны РФ сообщили, что на территории воинской части в области произошла детонация боеприпасов, которые хранились на складе. Пострадавших не зафиксировано.
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