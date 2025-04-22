Появились новые видео со взрыва во Владимирской области

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Во Владимирской области произошел мощный взрыв
Во Владимирской области произошел мощный взрыв Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

В Киржачском районе Владимирской области 22 апреля произошел мощный взрыв. Сейчас из четырех населенных пунктов района идет эвакуация жителей. Очевидцы поделились с URA.RU видео с места происшествия и сообщили, что над населенным пунктом Дубки видны пролетающие снаряды. 

«Взрывается сильно. Над Дубками летают снаряды», — заявил один из очевидцев в разговоре с корреспондентом агентства. В Минобороны РФ сообщили, что на территории воинской части в области произошла детонация боеприпасов, которые хранились на складе. Пострадавших не зафиксировано. 

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В Киржачском районе Владимирской области 22 апреля произошел мощный взрыв. Сейчас из четырех населенных пунктов района идет эвакуация жителей. Очевидцы поделились с URA.RU видео с места происшествия и сообщили, что над населенным пунктом Дубки видны пролетающие снаряды.  «Взрывается сильно. Над Дубками летают снаряды», — заявил один из очевидцев в разговоре с корреспондентом агентства. В Минобороны РФ сообщили, что на территории воинской части в области произошла детонация боеприпасов, которые хранились на складе. Пострадавших не зафиксировано. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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