В РФ призвали хоккеиста из Чехии не бояться Медведева и чувствовать сарказм

Бывший вратарь чешской сборной по хоккею Доминик Гашек не понял, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией написал об ожидании его суицида. С таким мнением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Ранее Медведев, поздравляя российского легендарного хоккеиста Александра Овечкина с рекордом в НХЛ написал: «Ждем суицида безумного чеха Гашека».
«[Гашек] наверняка не отслеживает наши СМИ, чтобы знать, что мы про него пишем и говорим. Журналисты это увидели и попросили прокомментировать. Абсолютно не факт, что они ему правильно перевели и донесли информацию. У меня есть подозрение, что ему сказали, что Дмитрий Медведев его угрожает убить, а какой сарказм он вкладывал в эти слова уже не перевели», — сказала Журова РИА Новости.
Гашек регулярно публикует на своих ресурсах посты русофобского содержание. В частности, бывший вратарь высказывал критику в адрес достижений Овечкина. Он выразил претензии к НХЛ, утверждая, что лига своими действиями способствовала установлению рекорда российским гражданином, который никогда не высказывался против СВО.
Ранее Гашек обратился в Международный олимпийский комитет по поводу якобы угроз со стороны Медведева «убить его». В ответ на это зампред Совбеза РФ посоветовал чешскому вратарю «не пить пива в непроверенных местах».
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