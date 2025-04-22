Медведев необычным способом отреагировал на слова хоккеиста, что «он хотел убить его»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека о якобы угрозах в его адрес, назвав это проявлением психического заболевания. Он посоветовал ему «не пить пива в непроверенных местах».
«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил помощник Медведева Олег Осипов ТАСС. По его словам, Медведев порекомендовал Гашеку «аккуратнее переходить дорогу», а также «не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра».
Ранее Доминик Гашек обратился с двумя официальными письмами к руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), в которых утверждал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его. Поводом для этой реакции послужила публикация политика в Telegram, где он в ироничной форме высказался о возможной реакции Гашека на рекорд Александра Овечкина, предположив даже вероятность его суицида.
Гашек известен своими антироссийскими заявлениями и критикой участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Так, ранее он заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским, хотя сам хоккеист говорил об обратном.
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