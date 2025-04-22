Губернатор Владимирской области заявил о четверых пострадавших после взрыва

Во время взрыва на территории воинской части во Владимирской области зафиксировано четверо пострадавших, при этом жертв нет. Все раненные отправлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — написал Авдеев в своем telegram-канале.
При этом третий пострадавший находится в Александровской районной больнице с травмами средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, ему назначено амбулаторное лечение.
Кроме того, оперативным штабом было принято решение о проведении эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения (ПВР) эвакуированы около 450 человек, которым обеспечены все необходимые условия. Ожидается, что большинство из них останется в пунктах на текущую ночь, однако часть людей уже забрали к себе родственники.
Также в регионе во время инцидента боеприпас упал на территорию частного дома в СНТ «Вязьма». Глава товарищества Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что снаряд прилетел по касательной, детонации не было. Пострадавших не зафиксировано, лишь немного был поврежден фасад дома. Кроме того, глава Киржачского района области Елена Карпова сообщила, что в эпицентре ЧС запустят квадрокоптеры, они определят очаги возгорания в воздуха, передает RT.
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