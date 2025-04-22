Губернатор Владимирской области заявил о четверых пострадавших после взрыва

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Во Владимирской области четыре человека пострадали из-за взрыва
Во Владимирской области четыре человека пострадали из-за взрыва Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Во время взрыва на территории воинской части во Владимирской области зафиксировано четверо пострадавших, при этом жертв нет. Все раненные отправлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. 

«К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — написал Авдеев в своем telegram-канале

При этом третий пострадавший находится в Александровской районной больнице с травмами средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, ему назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, оперативным штабом было принято решение о проведении эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения (ПВР) эвакуированы около 450 человек, которым обеспечены все необходимые условия. Ожидается, что большинство из них останется в пунктах на текущую ночь, однако часть людей уже забрали к себе родственники.

Также в регионе во время инцидента боеприпас упал на территорию частного дома в СНТ «Вязьма». Глава товарищества Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что снаряд прилетел по касательной, детонации не было. Пострадавших не зафиксировано, лишь немного был поврежден фасад дома. Кроме того, глава Киржачского района области Елена Карпова сообщила, что в эпицентре ЧС запустят квадрокоптеры, они  определят очаги возгорания в воздуха, передает RT. 

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Во время взрыва на территории воинской части во Владимирской области зафиксировано четверо пострадавших, при этом жертв нет. Все раненные отправлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.  «К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — написал Авдеев в своем telegram-канале.  При этом третий пострадавший находится в Александровской районной больнице с травмами средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, ему назначено амбулаторное лечение. Кроме того, оперативным штабом было принято решение о проведении эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения (ПВР) эвакуированы около 450 человек, которым обеспечены все необходимые условия. Ожидается, что большинство из них останется в пунктах на текущую ночь, однако часть людей уже забрали к себе родственники. Также в регионе во время инцидента боеприпас упал на территорию частного дома в СНТ «Вязьма». Глава товарищества Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что снаряд прилетел по касательной, детонации не было. Пострадавших не зафиксировано, лишь немного был поврежден фасад дома. Кроме того, глава Киржачского района области Елена Карпова сообщила, что в эпицентре ЧС запустят квадрокоптеры, они  определят очаги возгорания в воздуха, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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