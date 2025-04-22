Взрыв на воинской части во Владимирской области: что известно

Во Владимирской области прогремел взрыв. Хлопок слышали жители Киржачского района. В небо поднялся столб дыма. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Взрыв во Владимирской области
Днем 22 апреля во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Очевидцы сообщили о поднявшемся столбе дыма и повторных хлопках.
Глава региона Александр Авдеев уточнил, что взрыв произошел в Киржачском районе. И что на место выехали ответственные службы.
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил в Минобороны РФ. Там же уточнили, что взрыв произошел на территории воинской части во Владимирской области из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Произошла детонация боеприпасов.
Что говорят о взрыве очевидцы
По словам местных жителей, взрыв был слышен за 10 километров. Очевидцы также сообщили, что после первого хлопка последовало еще около семи взрывов.
Некоторые отметили, что от взрыва дребезжали окна. «Аж стекла чуть не вылетели», — отметил один из жителей региона.
Один из очевидцев заявил, что со стороны воинской части начали лететь боеприпасы. Один из них попал в жилой дом в СНТ «Вязьма».
Эвакуация жителей
В связи с произошедшим, службы начали эвакуацию жителей всех ближайших поселков к месту взрыва, в том числе поселка Барсово и Мирный. Для этого задействованы все экстренные службы. Местных жителей также призывают соблюдать спокойствие и следовать установленным мерам безопасности.
Жителей четырех населенных пунктов: Барсово, Мирного, Дубков и садоводческого некоммерческого товарищества «Звездный» размещают в учебных заведениях, расположенных в соседних населенных пунктах, сообщила глава района Елена Карпова в беседе с корреспондентом URA.RU. Она уточнила, что на месте работают медики и стоят спецавтобусы.
Горячая линия
Для пострадавших во Владимирской области появилась горячая линия. Туда можно позвонить при необходимости получить помощь. В прокуратуре области отметили, что там контролируют права жителей района.
Прокурор Киржачского района Виталий Коленков заявил, что следит за ситуацией с размещением граждан в пунктах приема лично. Такое поручение ему дал прокурор региона Иван Грибов.
Режим ЧС
В Киржачском районе ввели режим ЧС. Глава Минобороны Андрей Белоусов распорядился сформировать специальную комиссию, задачей которой станет выяснение всех деталей инцидента, произошедшего во Владимирской области. Главой комиссии стал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.
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