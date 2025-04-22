22 апреля 2025

Алаудинов предложил установить санитарную зону на всей территории Сумской области

Алаудинов: санитарная зона должна быть в виде всей Сумской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов заявил, что Сумская область исконно русская земля и санитарную зону нужно делать на территории всего региона
Алаудинов заявил, что Сумская область исконно русская земля и санитарную зону нужно делать на территории всего региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов предложил установить санитарную зону на всей территории Сумской области Украины. Об этом он заявил в интервью, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о необходимости создания такой зоны.

«Владимир Путин заявил, что в Сумской области будет нужна санитарная зона. Что она из себя будет представлять, и сколько километров вглубь Сумской области она будет? Если честно, я считаю, что санитарная зона должна быть в виде всей Сумской области», — заявил Алаудинов. Его слова передает RTVI.

Алаудинов назвал Сумскую область исторически русской территорией.»Если наш враг не умеет себя вести правильно, это все в конечном итоге будет наше», — заявил Алаудинов. Он также отметил, что если бы украинская сторона изначально придерживалась минских соглашений, то не потеряла бы ни одну из областей.

По мнению Алаудинова, отказ Киева от мирных переговоров в 2022 году привел к потере четырех областей, а последующие действия украинских властей только усугубили ситуацию и привели к потере еще большего числа территорий. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно предлагала варианты мирного урегулирования, однако Украина предпочла продолжать военные действия.

Ранее командир спецназа «Ахмат» уже выступал с инициативой об организации зоны безопасности, охватывающей территорию от Сумской области до Приднестровья, с целью обеспечения защиты государственной границы. Тогда, в середине марта, российские вооруженные силы, согласно распоряжению президента Владимира Путина, приступили к созданию демилитаризованной зоны.

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Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов предложил установить санитарную зону на всей территории Сумской области Украины. Об этом он заявил в интервью, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о необходимости создания такой зоны. «Владимир Путин заявил, что в Сумской области будет нужна санитарная зона. Что она из себя будет представлять, и сколько километров вглубь Сумской области она будет? Если честно, я считаю, что санитарная зона должна быть в виде всей Сумской области», — заявил Алаудинов. Его слова передает RTVI. Алаудинов назвал Сумскую область исторически русской территорией.»Если наш враг не умеет себя вести правильно, это все в конечном итоге будет наше», — заявил Алаудинов. Он также отметил, что если бы украинская сторона изначально придерживалась минских соглашений, то не потеряла бы ни одну из областей. По мнению Алаудинова, отказ Киева от мирных переговоров в 2022 году привел к потере четырех областей, а последующие действия украинских властей только усугубили ситуацию и привели к потере еще большего числа территорий. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно предлагала варианты мирного урегулирования, однако Украина предпочла продолжать военные действия. Ранее командир спецназа «Ахмат» уже выступал с инициативой об организации зоны безопасности, охватывающей территорию от Сумской области до Приднестровья, с целью обеспечения защиты государственной границы. Тогда, в середине марта, российские вооруженные силы, согласно распоряжению президента Владимира Путина, приступили к созданию демилитаризованной зоны.
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