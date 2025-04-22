Комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства РФ. К такому решению пришла ФСБ. По информации ведомства, комики своими действиями создают угрозу нацбезопасности, а решение прекращении гражданства принято в соответствии с законом.
«По инициативе ведомства лишены гражданства... Комиссаренко и Дмитрий Романов... Действия Романова и Комиссаренко создают угрозу нацбезопасности РФ», — говорится в заявлении ФСБ. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Также комикам запрещен въезд в Россию.
Комиссаренко родом из Белоруссии. Там его заочно приговорили к шести годам колонии общего режима за разжигание вражды, клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорбление. Романов же ранее покинул Россию и заявил о намерении оформить пять гражданств для своей дочери.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.