22 апреля 2025

Комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские паспорта Комиссаренко и Романова более недействительны, заявили в ФСБ
Российские паспорта Комиссаренко и Романова более недействительны, заявили в ФСБ Фото:

Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства РФ. К такому решению пришла ФСБ. По информации ведомства, комики своими действиями создают угрозу нацбезопасности, а решение прекращении гражданства принято в соответствии с законом.

«По инициативе ведомства лишены гражданства... Комиссаренко и Дмитрий Романов... Действия Романова и Комиссаренко создают угрозу нацбезопасности РФ», — говорится в заявлении ФСБ. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Также комикам запрещен въезд в Россию.

Комиссаренко родом из Белоруссии. Там его заочно приговорили к шести годам колонии общего режима за разжигание вражды, клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорбление. Романов же ранее покинул Россию и заявил о намерении оформить пять гражданств для своей дочери.

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Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства РФ. К такому решению пришла ФСБ. По информации ведомства, комики своими действиями создают угрозу нацбезопасности, а решение прекращении гражданства принято в соответствии с законом. «По инициативе ведомства лишены гражданства... Комиссаренко и Дмитрий Романов... Действия Романова и Комиссаренко создают угрозу нацбезопасности РФ», — говорится в заявлении ФСБ. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Также комикам запрещен въезд в Россию. Комиссаренко родом из Белоруссии. Там его заочно приговорили к шести годам колонии общего режима за разжигание вражды, клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его оскорбление. Романов же ранее покинул Россию и заявил о намерении оформить пять гражданств для своей дочери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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