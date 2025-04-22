22 апреля 2025

Посла Китая на Украине вызвали из-за недовольства по поводу отношений с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
КНР отвергла доводы Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Причиной тому стало подозрение в участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России, а также в возможном оборонном сотрудничестве между Пекином и Москвой.

«Доказательства фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне. Также была выражена серьезная обеспокоенность, что противоречит духу партнерских отношений между Киевом и Пекином», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление украинского дипломатического ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ опровергли информацию о том, что китайцы принимают участие в спецоперации на Украине. Там подчеркнули, что такие заявления являются неправдой.

Между тем, в китайском ведомстве заявили, что КНР не отправляла военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Министерство призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.

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Посла Китая на Украине Ма Шэнкуня вызвали в Министерство иностранных дел в Киеве. Причиной тому стало подозрение в участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России, а также в возможном оборонном сотрудничестве между Пекином и Москвой. «Доказательства фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне. Также была выражена серьезная обеспокоенность, что противоречит духу партнерских отношений между Киевом и Пекином», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление украинского дипломатического ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, в МИД РФ опровергли информацию о том, что китайцы принимают участие в спецоперации на Украине. Там подчеркнули, что такие заявления являются неправдой. Между тем, в китайском ведомстве заявили, что КНР не отправляла военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Министерство призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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