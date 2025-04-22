В РФ придумали способ снизить цены на такси в будущем

В России для пассажирских перевозок на такси планируют ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР), предусматривающий перевод всех бумажных документов в электронный вид. В конечном итоге от этого выиграют пассажиры, ведь цены на проезд понизятся, уверен гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Но предварительно нужно создать цифровое приложение.
«Переход на „цифру“ не только упростит процесс оформления необходимых документов, но исключит выход на маршрут водителей без них. <...> Помимо повышения безопасности перевозок, такая мера будет способствовать уменьшению стоимости поездок», — заявил Павел Смелов в интервью «Известиям».
Внедрение ЭПР значительно ускорится процесс урегулирования страховых случаев. Также будут заметно снижено время ожидания решения страховщиков. При этом у перевозчиков примерно на 20% снизятся издержки. Проект — это совместное детище ЦСР с Минэкономразвития и Минтрансом.
Цены на поездки в такси по всей стране регулярно растут, лишь изредка демонстрируя спад. При этом законодательство в отрасли постоянно ужесточается. О том почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на отечественных машинах — узнаете здесь.
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