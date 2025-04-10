Почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на машинах РФ

«Известия»: власти призвали к доработке закона о российских машинах для такси
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Законопроект, предусматривающий обязательный перевод таксопарков на машины производителей из РФ, доработают
Законопроект, предусматривающий обязательный перевод таксопарков на машины производителей из РФ, доработают Фото:

Законопроект, обязывающий таксистов использовать машины российских производителей, требует доработки. Государственно-правовое управление администрации президента РФ выступило против текущей версии документа и призвало к дополнительному обсуждению с участием всех заинтересованных сторон, пишут журналисты.

«Законопроект, вводящий требования к локализации автомобилей для таксопарков, нуждается в дополнительном обсуждении „с участием представителей заинтересованных структур“», — цитируют «Известия» письмо Государственно-правового управления. Одобренные поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» подразумевают, что с 1 октября 2025 года все автомобили для легковых перевозок должны быть произведены в России с высоким уровнем локализации компонентов.

Как отмечают эксперты, такая инициатива может привести к значительным последствиям для рынка такси, включая уход многих водителей и рост тарифов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в «Известиях» выразил опасения, что требования по локализации могут затронуть около полумиллиона самозанятых водителей, которые используют автомобили не отечественного производства. Это может привести к сокращению числа легальных таксистов и увеличению цен на услуги.

Критика законопроекта также касается его соответствия антимонопольному законодательству. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил обращение в ГПУ администрации президента и Конституционный суд, в котором отметил, что проект создаст дискриминационные условий для участников рынка, что может нарушить права предпринимателей. В частности, законопроект может привести к росту цен на автомобили и вытеснению из легального поля самозанятых водителей, что, в свою очередь, создаст условия для теневого бизнеса.

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Законопроект, обязывающий таксистов использовать машины российских производителей, требует доработки. Государственно-правовое управление администрации президента РФ выступило против текущей версии документа и призвало к дополнительному обсуждению с участием всех заинтересованных сторон, пишут журналисты. «Законопроект, вводящий требования к локализации автомобилей для таксопарков, нуждается в дополнительном обсуждении „с участием представителей заинтересованных структур“», — цитируют «Известия» письмо Государственно-правового управления. Одобренные поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» подразумевают, что с 1 октября 2025 года все автомобили для легковых перевозок должны быть произведены в России с высоким уровнем локализации компонентов. Как отмечают эксперты, такая инициатива может привести к значительным последствиям для рынка такси, включая уход многих водителей и рост тарифов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в «Известиях» выразил опасения, что требования по локализации могут затронуть около полумиллиона самозанятых водителей, которые используют автомобили не отечественного производства. Это может привести к сокращению числа легальных таксистов и увеличению цен на услуги. Критика законопроекта также касается его соответствия антимонопольному законодательству. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил обращение в ГПУ администрации президента и Конституционный суд, в котором отметил, что проект создаст дискриминационные условий для участников рынка, что может нарушить права предпринимателей. В частности, законопроект может привести к росту цен на автомобили и вытеснению из легального поля самозанятых водителей, что, в свою очередь, создаст условия для теневого бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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