Почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на машинах РФ

Законопроект, обязывающий таксистов использовать машины российских производителей, требует доработки. Государственно-правовое управление администрации президента РФ выступило против текущей версии документа и призвало к дополнительному обсуждению с участием всех заинтересованных сторон, пишут журналисты.
«Законопроект, вводящий требования к локализации автомобилей для таксопарков, нуждается в дополнительном обсуждении „с участием представителей заинтересованных структур“», — цитируют «Известия» письмо Государственно-правового управления. Одобренные поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» подразумевают, что с 1 октября 2025 года все автомобили для легковых перевозок должны быть произведены в России с высоким уровнем локализации компонентов.
Как отмечают эксперты, такая инициатива может привести к значительным последствиям для рынка такси, включая уход многих водителей и рост тарифов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в «Известиях» выразил опасения, что требования по локализации могут затронуть около полумиллиона самозанятых водителей, которые используют автомобили не отечественного производства. Это может привести к сокращению числа легальных таксистов и увеличению цен на услуги.
Критика законопроекта также касается его соответствия антимонопольному законодательству. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» направил обращение в ГПУ администрации президента и Конституционный суд, в котором отметил, что проект создаст дискриминационные условий для участников рынка, что может нарушить права предпринимателей. В частности, законопроект может привести к росту цен на автомобили и вытеснению из легального поля самозанятых водителей, что, в свою очередь, создаст условия для теневого бизнеса.
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