22 апреля 2025

WSJ: Лондон и Париж свыклись с тем, что Украина потеряет территории

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На Западе готовятся признать поражение Украины в конфликте
На Западе готовятся признать поражение Украины в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственные деятели Франции и Великобритании уже морально готовы к территориальным потерям Украины. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями», — передает газета со ссылкой на свой источник. При этом, в Лондоне и Париже согласны признать территориальные уступки Украины в пользу России лишь де-факто, но не де-юре.

В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием контролируемых Россией территорий. Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях.

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Государственные деятели Франции и Великобритании уже морально готовы к территориальным потерям Украины. Об этом сообщил источник газеты The Wall Street Journal. «Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями», — передает газета со ссылкой на свой источник. При этом, в Лондоне и Париже согласны признать территориальные уступки Украины в пользу России лишь де-факто, но не де-юре. В ходе недавних переговоров между Украиной и Соединенными Штатами наибольшее беспокойство Киева вызвала «сухопутная» часть соглашения, связанная с признанием контролируемых Россией территорий. Украина выразила готовность к отказу от 20% своей территории на определенных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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