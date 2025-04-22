The Telegraph: США покажут в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов

На предстоящей встрече в Лондоне 23 апреля представители США планируют показать украинской стороне мирный план по урегулированию конфликта, состоящий из семи пунктов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По данным издания, первый и второй пункты предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Третий пункт связан с отказом Украины от членства в НАТО при сохранении возможности вступления в ЕС. В четвертом пункте — признание российского суверенитета над Крымом, а в пятом — де-факто признание Соединенными Штатами территорий, которые вошли в состав РФ в 2022 году.
В шестом пункте плана указано, что Украина подпишет с США соглашение по минеральным ресурсам, а седьмой предусматривает возможность установления новых отношений между Москвой и Вашингтоном, в том числе снятие всех американских санкций и начало сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Также в плане содержится предложение о передаче Запорожской АЭС под управление США.
Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог представит этот план украинской стороне на встрече в Лондоне, после чего спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится в Москву для ознакомления российского руководства с предложением. По данным газеты, взамен Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы, возвращение части Харьковской области, компенсации и помощь в восстановлении.
Ранее, 17 апреля, в Париже уже проходили переговоры с участием США, Украины и европейских стран, на которых обсуждались основы возможного прекращения огня и устойчивого мира на Украине. Тогда американская сторона передала свои предложения российским представителям, однако подробности этих инициатив официально не раскрывались. Новая встреча в Лондоне станет продолжением работы над деталями соглашения и закреплением достигнутых договоренностей.
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