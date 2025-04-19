Келлог: в Лондоне мы можем закрепить предложения США о перемирии на Украине

США, Украина и страны Европы на следующей встрече в Лондоне намерены сосредоточиться на закреплении договоренностей о возможном прекращении огня на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — сообщил Келлог. Он отметил, что на прошедших переговорах в Париже удалось достичь определенного прогресса по этому вопросу.
По словам американского спецпосланника, на предстоящей встрече представители США, Украины и европейских государств планируют продолжить работу над деталями соглашения, а также обсудить пути реализации достигнутых договоренностей. Переговоры проходят на фоне сохраняющейся напряженности и боевых действий, что подчеркивает важность поиска дипломатического решения.
Встреча состоялась в Париже 17 апреля. По информации, предоставленной Госдепартаментом, Соединенные Штаты изложили на ней свои предложения, касающиеся «основ устойчивого мира на Украине», и передали их российской стороне. Содержание этих инициатив официально не разглашалось.
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