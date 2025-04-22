22 апреля 2025

Престижный пермский ресторан потерял позиции во всероссийском рейтинге

© Служба новостей «URA.RU»
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В топ-100 лучших ресторанов страны вошло только одно пермское заведение
В топ-100 лучших ресторанов страны вошло только одно пермское заведение Фото:

В Казани 22 апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025. Пермский ресторан Nolan wine & kitchen занял 88 место. В 2024 году заведение было на 74-75 месте. Информация об итогах премии опубликована на сайте мероприятия.

«Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 с 81-го по 91-е место. 88 место — Nolan wine & kitchen, Пермь», — сказано в сообщении. Уточняется, что победителем в этом году стал петербургский ресторан Bobo. Второе и третье места присудили московским Olluco и Ava.

Ресторан Nolan wine & kitchen стал единственным в Перми, кто вошел в шорт-лист премии в 2025 году. В лонг-листе было еще девять заведений: Acaffe, Novopomodoro, Belka, Red BBQ, Rob Roy, «Наири», «Проектрыбы», Madame Zhu, «Гедонист». Среди ресторанов центрального федерального округа Nolan wine & kitchen в 2024 году занял седьмое место.

Премия Wheretoeat Russia 2025 проходит ежегодно. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители СМИ. Путем тайного голосования они выбирают лучшие заведения страны.

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В Казани 22 апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025. Пермский ресторан Nolan wine & kitchen занял 88 место. В 2024 году заведение было на 74-75 месте. Информация об итогах премии опубликована на сайте мероприятия. «Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 с 81-го по 91-е место. 88 место — Nolan wine & kitchen, Пермь», — сказано в сообщении. Уточняется, что победителем в этом году стал петербургский ресторан Bobo. Второе и третье места присудили московским Olluco и Ava. Ресторан Nolan wine & kitchen стал единственным в Перми, кто вошел в шорт-лист премии в 2025 году. В лонг-листе было еще девять заведений: Acaffe, Novopomodoro, Belka, Red BBQ, Rob Roy, «Наири», «Проектрыбы», Madame Zhu, «Гедонист». Среди ресторанов центрального федерального округа Nolan wine & kitchen в 2024 году занял седьмое место. Премия Wheretoeat Russia 2025 проходит ежегодно. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители СМИ. Путем тайного голосования они выбирают лучшие заведения страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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