Престижный пермский ресторан потерял позиции во всероссийском рейтинге

В Казани 22 апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025. Пермский ресторан Nolan wine & kitchen занял 88 место. В 2024 году заведение было на 74-75 месте. Информация об итогах премии опубликована на сайте мероприятия.
«Рейтинг лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 с 81-го по 91-е место. 88 место — Nolan wine & kitchen, Пермь», — сказано в сообщении. Уточняется, что победителем в этом году стал петербургский ресторан Bobo. Второе и третье места присудили московским Olluco и Ava.
Ресторан Nolan wine & kitchen стал единственным в Перми, кто вошел в шорт-лист премии в 2025 году. В лонг-листе было еще девять заведений: Acaffe, Novopomodoro, Belka, Red BBQ, Rob Roy, «Наири», «Проектрыбы», Madame Zhu, «Гедонист». Среди ресторанов центрального федерального округа Nolan wine & kitchen в 2024 году занял седьмое место.
Премия Wheretoeat Russia 2025 проходит ежегодно. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители СМИ. Путем тайного голосования они выбирают лучшие заведения страны.
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