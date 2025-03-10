Десять пермских ресторанов претендуют на звание лучших в России

Пермские рестораны вошли в лонг-лист всероссийской премии Wheretoeat 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы премии составили лонг-лист лучших заведений страны
Организаторы премии составили лонг-лист лучших заведений страны Фото:

Десять пермских ресторанов стали номинатами национальной премии Wheretoeat 2025. Лонг-лист опубликован на сайте мероприятия.

«Оргкомитет национальной ресторанной премии Wheretoeat представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Из Перми участвуют заведения Acaffe, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Belka, Red BBQ, Rob Roy, „Наири“, „Проектрыбы“, Madame Zhu, „Гедонист“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что коллегия экспертов оценивала заведения по итогам работы в 2024 году. В лонг-лист премии вошли все заведения страны, которые были упомянуты в ходе голосования. По итогам голосования жюри сформирует шорт-лист из ста лучших ресторанов России. Список опубликуют до конца марта.

Ранее URA.RU рассказало, что в лонг-лист национальной премии Wheretoeat Cente 2024 вошли 24 пермских ресторана. Заведение Nolan Wine & Kitchen заняло седьмое место среди ресторанов Центрального федерального округа.

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Десять пермских ресторанов стали номинатами национальной премии Wheretoeat 2025. Лонг-лист опубликован на сайте мероприятия. «Оргкомитет национальной ресторанной премии Wheretoeat представляет лонг-лист ресторанов России 2025 года. Из Перми участвуют заведения Acaffe, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Belka, Red BBQ, Rob Roy, „Наири“, „Проектрыбы“, Madame Zhu, „Гедонист“», — сказано в сообщении. Уточняется, что коллегия экспертов оценивала заведения по итогам работы в 2024 году. В лонг-лист премии вошли все заведения страны, которые были упомянуты в ходе голосования. По итогам голосования жюри сформирует шорт-лист из ста лучших ресторанов России. Список опубликуют до конца марта. Ранее URA.RU рассказало, что в лонг-лист национальной премии Wheretoeat Cente 2024 вошли 24 пермских ресторана. Заведение Nolan Wine & Kitchen заняло седьмое место среди ресторанов Центрального федерального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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