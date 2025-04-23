Реки и озера, в которых нельзя весной рыбачить в Свердловской области

В Свердловской области из-за нереста вступают запреты на рыбалку

24 апреля 2025 в 08:05 Размер текста - 17 +

Свердловчанам разрешено рыбачить в нерест, но с ограничениями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С приходом весны и тепла на водоемах Свердловской области наступает нерестовый период, который накладывает определенные запреты на рыбалку. Об этом объявили в региональном отделе рыбоохраны Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. URA.RU собрало в одном материале, где и когда нельзя рыбачить уральцам. Первая волна стартует 25 апреля и продлится до 15 июня. В этот период нельзя ловить рыбу на следующих водохранилищах: Нижне-Тагильском, Черноисточинском, Леневском, Невьянском, Верхне-Макаровском, Верхне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Белоярском, Петрокаменском, Ново-Мариинском, Волчихинском, Аятском и Исетском. Также запрещена рыбалка на озерах Таватуй, Балтым, Мелкое и реках Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища) и Решетка. С 1 мая и по 15 июня нельзя добывать рыбу в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия. С 5 мая по 25 июня под запрет попадает рыбалка на водохранилищах Нижне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура) и Верхне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура). С 15 мая и по 15 июня будет нереститься рыба в водохранилищах Нижне-Сергинском, Артинском, Верх-Нейвинском, Староуткинском, Погорельском, Верхне-Туринском, Афанасьевском, Ревдинском, Режевском, Михайловском, Кушвинском, Полевском, Билимбаевском и Атигском. В эти же дни нельзя ловить рыбу в озерах Шарташ, Шитовское, Дикое и Чусовское. С 1 мая по 30 мая запрет на рыбалку начнет действовать на всех других водоемах Свердловской области. В нашем регионе их насчитывается порядка 18 тысяч, поэтому каждое наименование озвучить невозможно. При этом, в отличие от прошлого года, нынче в нерест рыбакам разрешено рыбачить удочкой с берега. На одного человека не должно быть более двух крючков. Однако любителям рыбалки следует помнить, что в регионе действует постоянный запрет на вылов особо редких и ценных видов рыбы. К ним относятся нельма, осетр сибирский, таймень, стерлядь, обыкновенный подкаменщик и хариус европейский. За нарушение правил предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом весны и тепла на водоемах Свердловской области наступает нерестовый период, который накладывает определенные запреты на рыбалку. Об этом объявили в региональном отделе рыбоохраны Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. URA.RU собрало в одном материале, где и когда нельзя рыбачить уральцам. Первая волна стартует 25 апреля и продлится до 15 июня. В этот период нельзя ловить рыбу на следующих водохранилищах: Нижне-Тагильском, Черноисточинском, Леневском, Невьянском, Верхне-Макаровском, Верхне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Нижне-Выйском на реке Выя (приток реки Тагил), Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Белоярском, Петрокаменском, Ново-Мариинском, Волчихинском, Аятском и Исетском. Также запрещена рыбалка на озерах Таватуй, Балтым, Мелкое и реках Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища) и Решетка. С 1 мая и по 15 июня нельзя добывать рыбу в реке Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия. С 5 мая по 25 июня под запрет попадает рыбалка на водохранилищах Нижне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура) и Верхне-Качканарском на реке Выя (приток реки Тура). С 15 мая и по 15 июня будет нереститься рыба в водохранилищах Нижне-Сергинском, Артинском, Верх-Нейвинском, Староуткинском, Погорельском, Верхне-Туринском, Афанасьевском, Ревдинском, Режевском, Михайловском, Кушвинском, Полевском, Билимбаевском и Атигском. В эти же дни нельзя ловить рыбу в озерах Шарташ, Шитовское, Дикое и Чусовское. С 1 мая по 30 мая запрет на рыбалку начнет действовать на всех других водоемах Свердловской области. В нашем регионе их насчитывается порядка 18 тысяч, поэтому каждое наименование озвучить невозможно. При этом, в отличие от прошлого года, нынче в нерест рыбакам разрешено рыбачить удочкой с берега. На одного человека не должно быть более двух крючков. Однако любителям рыбалки следует помнить, что в регионе действует постоянный запрет на вылов особо редких и ценных видов рыбы. К ним относятся нельма, осетр сибирский, таймень, стерлядь, обыкновенный подкаменщик и хариус европейский. За нарушение правил предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.