Российские войска ведут интенсивные бои в районе Горналя

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ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Горналя
ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Горналя Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские войска выдавливают части ВСУ из Горналя в Курской области, возле населенного пункта идут интенсивные бои. Об этом сообщают источники в силовых структурах.

«Возле Горналя ведутся интенсивные бои», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВС РФ постепенно выдавливают противника с занятой им территории.

Ранее российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Вместе с военнослужащими ВСУ там были обнаружены иностранные наемники

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Российские войска выдавливают части ВСУ из Горналя в Курской области, возле населенного пункта идут интенсивные бои. Об этом сообщают источники в силовых структурах. «Возле Горналя ведутся интенсивные бои», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВС РФ постепенно выдавливают противника с занятой им территории. Ранее российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Вместе с военнослужащими ВСУ там были обнаружены иностранные наемники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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