Российские войска ведут интенсивные бои в районе Горналя

Российские войска выдавливают части ВСУ из Горналя в Курской области, возле населенного пункта идут интенсивные бои. Об этом сообщают источники в силовых структурах.
«Возле Горналя ведутся интенсивные бои», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВС РФ постепенно выдавливают противника с занятой им территории.
Ранее российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Вместе с военнослужащими ВСУ там были обнаружены иностранные наемники.
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