Пресс-секретарь стороны застреленного в Санкт-Петербурге 33 года назад певца и композитора Игоря Талькова, близкий друг его жены Ирина Красильникова не знает, почему семьи убитого не было на суде, где выносился приговор по делу. Об этом сама она рассказала во время общения со СМИ после приговора убийцы Валерия Шляфмана к 13 годам колонии.
«Не знаю», — сдерживая слезы ответила Красильникова на вопрос журналиста о том, почему на заседании суда не было семьи Талькова. Слова близкой подруги семьи Тальковых передает корреспондент URA.RU.
Суд 23 апреля вынес решение по делу об убийстве артиста — приговорил его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Сам Шляфман сейчас находится не в России, однако, как отмечала, Красильникова, шансы на его экстрадицию высоки.
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