Члены семей участников СВО получат новые льготы

ГД рассмотрит закон о поступление пасынков и падчериц участников СВО в вузы
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Для семей участников СВО введут новые льготы при поступлении в вузы
Для семей участников СВО введут новые льготы при поступлении в вузы Фото:

Государственная Дума планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о праве на прием на обучение в вузах за счет государственных средств в пределах отдельной квоты пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции, сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

твующему законодательству для участников специальной военной операции и их детей выделяют отдельную квоту для приема в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Законопроект .... должен изменить эту ситуацию. Перечень лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам, будет дополнен», — сказал Володин. Его словам приводит сайт Госдумы. Законопроект уже направлен в профильный комитет по науке и высшему образованию. «Сделаем все, чтобы рассмотреть его как можно быстрее», — сказал Вячеслав Володин.

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Государственная Дума планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о праве на прием на обучение в вузах за счет государственных средств в пределах отдельной квоты пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции, сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. твующему законодательству для участников специальной военной операции и их детей выделяют отдельную квоту для приема в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Законопроект .... должен изменить эту ситуацию. Перечень лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам, будет дополнен», — сказал Володин. Его словам приводит сайт Госдумы. Законопроект уже направлен в профильный комитет по науке и высшему образованию. «Сделаем все, чтобы рассмотреть его как можно быстрее», — сказал Вячеслав Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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