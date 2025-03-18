В России придумали новые меры поддержки для участников СВО и их семей

Участников СВО и их семьи ждут новые меры поддержки. В частности, речь идет о возможном освобождении от уплаты транспортного налога, выделении земельных участков, а также компенсации затрат на жилье и коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».
«Законопроектом предлагается относить к единым мерам поддержки участников СВО и членов их семей их освобождение от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство, <...> предоставление в безвозмездное пользование земельного участка, компенсацию части расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и части платы за капитальный ремонт», — пишет ТАСС. Также члены партии предлагают предоставлять им право на внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, предоставление бесплатного горячего питания.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам разработать единый стандарт социальной помощи участникам СВО и их семьям. Им необходимо будет создать базовый стандарт поддержки для участников спецоперации, их семей и родственников погибших. Кроме того, Путин распорядился о подготовке изменений в законодательство для предоставления статуса ветеранов боевых действий всем участникам СВО.
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